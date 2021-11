Ce interdicție majoră au polițiștii în biserică. Singurul loc unde nu au ce căuta (exclusiv)

Ce interdicție majoră au polițiștii în biserică. De altfel, una dintre întrebările puse în această perioadă a fost aceea legată de prezența Poliției în altarul bisericilor.

Cine are voie să intre în altar

În ce măsură deci unul sau mai mulți polițiști pot să intre în altar? Mai întâi, să aflăm cine are voie să intre în altar. Ei bine, teologii ortodocși au afirmat că orice biserică are pronaos, naos și altar. În pronaos și naos stau credincioșii, iar în altar au voie numai clericii, cei care slujesc. Ei pot fi diaconi, preoți sau episcopi. Lor și se adaugă prezența unei alte persoane, laice sau mirean, paraclisierul, ce are menirea de a-l ajuta pe preot în cadrul sfintelor slujbe.

Până în secolul al XII-lea, în altar nu puteau intra decât membrii ierarhiei bisericești și abia după anul 1100 în altar au ajuns și mirenii, însă numai cu binecuvântarea preotului ori a epsicopului locului.

În ce privește femeile, ele nu pot intra în altar. Cu două excepţii însă, în ziua sfinţirii unei noi biserici şi a altarului ei sau dacă e vorba despre o mânăstire de maici.

În cazul din urmă, episcopul locului dă permisiune maicilor, de a intra prin rotație în altar, ca să facă curat și să aranjeze lăcașul pentru slujbele oficiate de preot.

Au voie polițiștii în biserică?

Însă în ce privește prezența unui polițist în altar, ea se permite numai cu aprobarea parohului ori în anumite circumstanțe.

“Biserica este un teritoriu privat de utilitate publică. Ca atare, oricine intră acolo, fie că este vorba despre curtea bisericii, fie despre corpul ei material, se presupune că o face din anumite necesităţi legate strict de ordin spiritual. Aceia nu trebuie să ceară voie nimănui, dacă respectă regulile bisericeşti sau pe cele ale bunului simţ. Dacă însă intervin alte nevoi sau probleme, cum e chestiunea prezenţei organelor de Poliţie, atunci acestea au nevoie de aprobarea parohului, pe care trebuie să-l anunţe despre intenţia lor. Dacă nu o primesc, atunci au nevoie de mandat judecătoresc”, a declarat pentru impact.ro părintele Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Ortodoxe a Tomisului.

Se pot da amenzi

Acesta a adaugat că în contextul pandemiei, organele de Poliţie, Jandarmerie sau DSP pot să controleze oamenii în cadrul adunărilor bisericeşti dacă respectă regulile stricte legate de combaterea infectării cu coronavirus.