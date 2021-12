Ce interdicție majoră a avut Reghecampf din partea Anamariei Prodan: „16 ani nu i-am permis”

Anamaria Prodan continuă războiul cu Laurențiu Reghecampf. De data aceasta, impresara vorbește despre cariera antrenorului de la Universitatea Craiova. Echipa a încheiat anul cu o serie de șapte jocuri consecutive fără nicio victorie în Liga 1. Impresara susține că parcursul deloc satisfăcător al echipei l-ar fi făcut pe patronul Mihai Rotaru să se gândească la demiterea lui Laurențiu Reghecampf, singurul lucru care îl reține ar fi clauza de reziliere pe care antrenorul o are trecută în contract.

Universitatea Craiova este pe locul 5 în clasament, la 25 de puncte distanță de CFR Cluj, liderul clasamentului.

Anamaria Reghecampf nu îi vede un viitor prea strălucit lui Reghecampf, spunând că problemele din viața personală își vor pune amprenta pe cariera sa și nu va mai obține aceleași rezultate ca altădată.

”Despre Reghe ce pot să spun? Doar să zâmbesc, oarecum. Când ești foarte stresat cu activități mondene nu ai cum să faci performanță în fotbal. Eu, timp de 16 ani, nu i-am permis lui Reghecampf să aibă activități mondene în afara bunului simț. Iar asta pentru că nu poți să te joci cu banii oamenilor, cu banii investiți.

Când mintea ta este cu totul și cu totul în altă parte, când ești preocupat să îți faci amantele cunoscute și să te faci de râs secundă de secundă, zi de zi, e greu să faci performanță. Bine că are clauză de reziliere, altfel era dat afară de mult timp.

Cred că are clauză vreo 300.000 (n.r.– euro), dar probabil Rotaru nu are bani acum pentru clauza de reziliere. Dar vă spun că va fi din ce în ce mai rău. Măcar atât a învățat de la mine, să își pună clauză de reziliere în contract, altfel era dat afară. Dacă va continua așa va fi ‘out from football’, nu în play-out.

Acum înțeleg de ce a fost dat afară de peste tot. Care erau preocupările lui Reghe. Viața lui s-a împărțit între minciună și nenorociri. Chiar îmi pare rău că a ajuns o umbră a antrenorului care era numărul 1 de la noi, atunci când noi, familia, îi eram alături”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Fanatik.