Ce înseamnă SOS, de fapt. De ce este cel mai ușor semnal de recunoscut în codul Morse

De mai bine de 100 de ani, semnalul SOS transmis prin codul Morse a fost perceput ca pe un strigăt de ajutor cunoscut în toate limbile. Însă, ce înseamnă semnalul SOS și când a fost folosit pentru prima dată?

Când a fost adaptat semnalul SOS?

Povestea acestui semnal de alarmă începe în anul 1905, când Guvernu German l-a adoptat pentru prima oară. Ulterior, în cadrul celei de a doua Convenții Internaționale Radiotelegrafice, care a fost semnată la 03 noiembrie 1906, semnalul SOS a devenit adoptat la nivel mondial.

Când a fost înlocuit SOS?

Astfel, SOS a intrat în vigoare la data de 1 iulie 1908 și a fost perceput ca fiind principalul semnal radio maritim de primejdie. Însă, în anul 1999, semnalul de alarmă a fost înlocuit de Sistemul Global Maritimă de Siguranță.

Odată cu adoptarea acestui sistem, semnalul SOS a devenit ilegal pentru navele care doreau să semnaleze faptul că sunt în primejdie în codul Morse. Cu toate acestea, SOS este încă recunoscut ca semnal de alarmă vizual.

Citește și: NASA a găsit pe Marte dune de nisip asemănătoare unui mesaj scris în codul Morse

Ce înseamnă SOS?

Semnalul de alarmă SOS a constat într-o succesiune continuă de trei puncte, trei linii, trei puncte (fără spații), care în codul Morse înseamnă „SOS”. Cel mai uzual mod de a-l scrie este: SOS.

Însă, o bună parte dintre persoane consideră că SOS este asociat cu acronimul unor expresii cum ar fi Save Our Ship („Salvați nava noastră”), Save Our Souls („Salvați sufletele noastre”), sau Send Out Succour („Trimiteți ajutor”).

De asemenea, SOS se deosebește de alte semnale prin faptul că este format din 9 elemente în cod Morse. Astfel, acesta este mai ușor de recunoscut, celelalte simboluri folosind cel mult 8 elemente.

Citește și: Tastatura Google cu cod Morse are o poveste incredibilă

Când a fost transmis primul semnal SOS?

Primul semnal SOS a fost folosit de nava Slavonia la data de 10 iunie 1909, în conformitate cu articolul „Notable Achievements of Wireless” (Realizări notabile fără fir).

La acel moment, operatorii Marconi au avut o oarecare reticență în utilizarea acestui semn. Această reticență a fost eliminată în anul 1912, când vasul Titanic s-a scufundat. La acel moment, au fost folosite concomitent apeluri de alarmă CQD și SOS. În prezent, utilizarea CQD a dispărut, cel mai probabil din motive de siguranță.

Citește și: Cum trimiți mesaje sub apă: AquaApp, aplicația care ar putea face diferența dintre viață și moarte