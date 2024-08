Ce înseamnă „Pantocrator”. Icoana cu Iisus din Catedrala Mântuirii Neamului are 150 de metri pătraţi şi conţine 2.400 de kilograme de piese

Zilele acestea a început montarea icoanei lui Iisus Hristos în „Pantocrator” la Catedrala Mântuirii Neamului din București. Reprezentarea este una deosebită, având 150 de metri pătraţi şi prezentând o masă de 2.400 de kilograme. Puțini știu ce semnifică de fapt lucrarea și ce înseamnă „Pantocrator”. Foto

„Săptămână trecută am făcut premontajul, am ansamblat-o, am pus toate elementele cap la cap în așa fel încât am putut avea o imagine de ansamblu cu toată icoana, inclusiv cu scrisul, cu curcubeul care se face tradițional în jurul icoanei”, a declarat Daniel Codrescu.