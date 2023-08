Ce înseamnă expresia „a spune vrute și nevrute”. A picat la BAC și e scandal din nou de fraudare

Limba română are foarte multe particularități. Expresiile reprezintă doar una dintre ele. Tu știi ce înseamnă expresia „a spune vrute și nevrute”? A picat la Bacalaureat. E scandal din nou de fraudare, mulți au căutat-o pe internet.

Până în anul 1860, limba română s-a scris, de regulă, cu alfabetul chirilic și, mai ales în ultima perioadă dinainte de adoptarea oficială a alfabetului latin, cu un alfabet de traziție. În RSS Moldovenească s-a folosit până în anul 1898 alfabetul chirilic modern sau rusesc adaptat.

Informațiile au fost confirmate de lucrarea Pentru o istorie a scrierii limbii române (2018), în care se explică și cunoscutul fapt că limba română modernă se scrie cu alfabetul latin. Alfabetul actual al limbii române prezintă în componența sa nu mai puțin de 31 de litere.

Prin litere, mari sau mici, urmate sau nu de punct sau de spațiu, înțelegem semnul grafic din alfabetul unei limbi, corespunzând în general unui fonem. Literele formează cuvinte sau grupuri de cuvinte.

Te-ar putea interesa și: Vizavi sau vis a vis, care este forma corectă, de fapt. Mulţi români fac această greşeală

Prezentele reguli de scriere și de rostire literară a cuvintelor românești privesc aspecte în legătură cu care, în scriere sau în rostire, pot exista ezitări sau greșeli, spun specialiștii, însă nu asupra acestui lucru ne vom concentra atenția astăzi. Limba română are multe particularități.

Expresiile reprezintă una dintre ele. O astfel de expresie este „a spune vrute și nevrute”. Au primit-o și elevii la Bacalaureat. A fost căutată în mod obsesiv chiar în timpul examenului.

Expresia însă nu apare în top. Cei de la DEXONLINE explică de ce:

„Acum câțiva ani, când am început să publicăm pe contul nostru de Instagram topul căutărilor de pe dexonline (vezi linkul în primul comentariu), am luat decizia să filtrăm de la bun început căutările mai lungi de 15 litere. Motivul nu are legătură cu jocul de scrabble, ci este mai prozaic: nu ar fi încăput în imagine și, oricum, o asemenea căutare are șanse mari să fie la întâmplare (nu mai spunem că sunt destul de mici șansele să fie multe căutări pentru același șir lung de litere).

„Astăzi e prima oară când ne pare rău, căci nu se văd în acest top cele peste 2500 de căutări de ieri ale expresiei „a spune vrute și nevrute”, din care mai mult de sfert între 9.00 și 12.00, exact intervalul la care se desfășura proba de română a sesiunii de toamnă a bacalaureatului!