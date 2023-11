Ce înseamnă „etc.”, de fapt. De unde provine termenul

Cu toate că îl vedem scris sau îl auzim spus aproape zilnic, puțin români știu ce înseamnă „etc.”, de fapt. Află, din rândurile de mai jos, de unde provine termenul și care este greșeala pe care o fac mulți atunci când îl folosesc.

O prescurtare ce dă multora bătăi de cap

Limba română este complexă, iar regulile sale sunt într-un continuu proces de transformare, adaptându-se la realitatea din prezent. Acum, mai mult ca oricând, în vocabularul de zi cu zi al oamenilor s-au strecurat termeni proveniți din limbi străine, în special din engleză. Nu este însă un fenomen nou, neologismele fiind o modalitate clasică de îmbogățire a lexicului.

Printre termenii pe care îi întâlnim zilnic, fie că este în vorbire sau în scris, este prescurtarea „etc.”, însă puțini știu de unde provine, de fapt.

Ce înseamnă „etc.”

Dacă te-ai întrebat vreodată ce înseamnă „etc.”, răspunsul poate fi găsit în Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Potrivit DEX, etc este prescurtarea de la „et cetera” – o locuțiune adverbială ce indică faptul că o enumerare poate fi continuată. Înseamnă „Şi alţii, şi altele, şi ceilalţi, şi aşa mai departe”. Provine din latină – „et caetera”.

Forma sa prescurtată are mereu un punct la final, este un termen pe care îl întâlnim în vocabularul limbilor moderne.

Te-ar putea interesa și: Care este cuvântul anului 2023. Cei de la Collins Dictionary l-au ales, ce înseamnă

Greșeala pe care trebuie să o eviți

În ceea ce privește punctuația, există o diferență importantă între limba română și cele occidentale. În condițiile în care „et” se traduce „și” – o conjuncție coordonatoare copulativă – folosirea virgulei înaintea sa este, de fapt, o abatere de la normele literare, deoarece prescurtarea nu este considerată o unitate de enumerație. Este o greșeală pe care o fac foarte mulți români, fără să își dea seama.

În limba engleză, însă, înainte de etc. se pune mereu virgulă, la fel și în limba franceză.

Exemplu: Am fost la piață și am luat mai multe fructe: mere, pere, portocale, banane etc..

Te-ar putea interesa și: Ce înseamnă SOS, de fapt. De ce este cel mai ușor semnal de recunoscut în codul Morse