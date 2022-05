Ce înseamnă dunga roșie în buletin. Ce se spunea despre aceasta înainte de 1989

Ce înseamnă dunga roșie în buletin, o întrebare pe care și-o pun în zilele noastre mulți tineri. Această poveste datează din perioada comunistă, când circula un mit conform căruia erau pedepsite prin aplicarea unei dungi roșii pe buletinul de identitate acele persoane care aveau unele afecțiuni psihice. Tot legendele mai spuneau că acele persoane puteau să facă orice sau aproape orice ără să pățească nimic și că erau protejate de către poliție. Iată ce înseamnă dunga roșie pe buletin.

Dunga roșie pe buletin – ce înseamnă

Fiecare cetățean român, care are domiciliul în România deține o carte de identitate. Aceasta este un act de identitate oficial. Obținerea acestui document este obligatorie de la vârsta de 14 ani. Cetățenii români cu domiciliul în străinătate sunt scutiți de obținerea cărții de identitate. Dacă aceștia intenționează să își stabilească o reședință temporară în România, pot solicita apoi un act de identitate provizoriu, care este denumit: Carte de identitate provizorie. Aceasta are valabilitatea un an, după care se poate elibera alta.

Când au apărut buletinele de identitate

Cărțile de identitate sunt eliberate de Direcția Evidența Persoanelor și Gestionarea Bazelor de Date, din subordinea Ministerului Administrației și Internelor din România. Primele cărți de identitate au purtat denumirea de buletine de evidenta populației. Mai apoi au fost denumite buletine de identitate, mai exact din anul 1949 când acestea au devenit unice la nivelul întregii țări.

Ce înseamnă dunga roșie în buletin

O categorie aparte de cărți de identitate erau reprezentate de buletinele cu dungă roșie. Se spunea că înainte de anul 1989, doar persoanele care erau internate în permanență în spitalele de profil, pentru a-și trata bolile psihice, aveau aplicată dunga roșie pe buletin.

Pentru a aplica dunga roșie pe buletin era necesar ca poza persoanei și datele acesteia să fie mutate cu aproximativ 1-2 centimetri mai spre dreapta. Poziția dungii era verticală și avea pe fundal emblema spitalului unde era internat pacientul.

Semnificația dungii roșii de pe buletin

În zilele noastre foarte multe persoane se întreabă ce înseamnă dunga roșie în buletin, precum și dacă aceasta a existat în realitate sau dacă a fost doar un mit.

De multe ori, peste tot, cu siguranță am întâlnit oameni (și poate chiar mai întâlnim și astăzi) mândri de nebunia lor, care de obicei făceau scandal și care se lăudau că ei pot să facă orice vor, pentru că nu are nimeni ce să le facă. Dacă nu se lăudau ei cu dunga roșie de pe buletin, exista un vecin sau un prieten care scotea la iveală acest aspect, pentru a fi lăsat în pace, pe motiv că este ,,nebun”.

Dunga roșie pe buletin – mit sau realitate

Până acum nu a existat cineva care să vină și să spună clar că a văzut cu ochii lui existența unei dungi roșii pe un buletin de identitate sau un buletin însemnat a unei persoane. Nici că a venit vreo persoană care să arate concret dunga roșie de pe propriul buletin.