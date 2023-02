Ce înseamnă când pisica doarme la capul tău. Motivul din spatele gestului te va face să plângi

Dacă nu știai, pe 20 februarie a fost celebrată Ziua Mondială a Iubirii Animalului de Companie, așa că nu există un moment mai bun pentru a clarifica una dintre îndoielile pe care aproape toți proprietarii de pisoi le împărtășesc. Cu alte cuvinte vorbim azi despre ce înseamnă atunci când pisica doarme la capul tău, și care este, de fapt, motivul din spatele gestului.

Ziua Mondială a Iubirii Animalului de Companie

Pe 20 februarie, iubitorii de animale de companie de pretutindeni sărbătoresc Ziua Națională a Iubirii Animalului de Companie. Această sărbătoare se concentrează pe acordarea unei atenții suplimentare animalelor noastre de companie. Ziua încurajează răsfățarea animalelor de companie și concentrarea asupra relației speciale pe care animalele de companie o au în viața noastră.

Conform unor date statistice, majoritatea gospodăriilor au cel puțin un animal de companie. Dar, deși există mai multe pisici decât câini, de exemplu în Statele Unite, mai multe gospodării au câini decât pisici, dar nu cu mult. Animalele de companie nu se limitează la categoriile canină și felină.

Sunt destul de mulți care preferă compania păsărilor, reptilelor, peștilor sau șobolanilor. Oricare ar fi companionul tău, suntem siguri că te vei bucura să petreci puțin timp în plus cu el de Ziua Națională Iubește-ți Animalul de Companie și că vei culege și beneficiile, cum ar fi reducerea stresului și scăderea tensiunii arteriale. Așadar, în fiecare an pe 20 februarie arătați-vă aprecierea față de animalele de companie.

Am aflat ce înseamnă când pisica doarme la capul tău

Și pentru că tot am vorbit de această zi, reamintind și de simpaticele pisici, am întrebat specialiștii și am aflat ce înseamnă când pisica doarme la capul tău. Deși poate părea ciudat, există milioane de pisici în lume care aleg să doarmă lângă capul stăpânului lor sau pe perna acestuia.

Vi s-a întâmplat și vouă? Motivele pentru care o pisică alege acest loc pentru a-și petrece noaptea se pot datora mai multor motive, dar, cu toate acestea, vă vom spune care sunt principalele. Continuă să citești și îți vom dezvălui ce înseamnă când pisica doarme la capul tău, iar motivele te vor face să plângi.

Deși este adevărat că pisicile au o personalitate mult mai mohorâtă și independentă decât câinii, cu toate acestea, pisicile reușesc să stabilească o relație mai intimă cu stăpânul lor.

Îi place mirosul tău, de aceea pisica doarme la capul tău

Pentru a adormi, pisica ta caută un miros moale pe care îl consideră relaxant și, din fericire pentru tine, animalul de companie consideră că mirosul tău natural se află pe lista sa de mirosuri preferate.

Găsește un loc sigur lângă capul tău

Ora de culcare este un moment în care pisica va fi vulnerabilă și din acest motiv, instinctele sale naturale se activează și caută un loc în care să se instaleze în siguranță pentru a-și petrece noaptea. Și, cu siguranță, nu există un loc mai bun decât lângă capul tău, pentru că prezența ta îl va face să se simtă mult mai în siguranță. Tu însuți te vei simți în siguranță punându-ți capul pe pernă, acțiune pe care pisica o va considera foarte pozitivă.

Îți este cald și de aceea pisica doarme la capul tău

După cum bine știm, temperatura corpului pisicilor este mai ridicată decât cea a oamenilor. Acest lucru face ca pisica ta să sufere de frig mult mai ușor decât tine, așa că va căuta un loc cald pentru a dormi. Și, crezi sau nu, capul are o temperatură mai ridicată decât restul corpului.

Te iubește și vrea să fie cu tine

Dacă îți petreci toată ziua ocupat sau doar te duci la serviciu și te întorci seara, este normal ca pisica ta să vrea să profite de fiecare ultim minut pe care îl poate petrece cu tine, înainte de a se despărți pentru o nouă zi de activități. Acest lucru înseamnă că animalului tău de companie îi este atât de dor de tine, încât vrea chiar să doarmă cu tine.

Concluzie

Acum ai aflat ce înseamnă când pisica doarme la capul tău și care sunt motivele din spatele acestui gest plin de afecțiune. Așadar, pe viitor poate o să fi mai atent atunci când pisica ta va dori să se așeze lângă capul tău. Până la urmă, este doar o dovadă calră de iubire.