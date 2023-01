Ce înseamnă AM şi PM de la ceas, de fapt. Mulţi români habar nu au

Mulţi români au auzit că atunci când vine vorba de ceas, oră, se folosesc termenii AM și PM, însă o mare parte dintre ei habar nu au ce înseamnă. În articolul de astăzi vă spunem ce înseamnă AM şi PM de la ceas, de fapt.

Ce înseamnă abrevierile AM și PM. Provin din limba latină

Omul a vrut dintodeauna să știe cât este ceasul pentru a-și organiza treburile casnice, pe cele ale câmpului…etc. Primul inventat a fost ceasul solar care arăta ora în funcție de umbră.

A urmat apoi rândul ceasurilor cu apă, nisip sau chiar lumânări, pentru ca după mult timp să se inventeze ceasurile de perete, cele de birou și, într-un final, cele de mână.

Ce înseamnă AM și PM, de fapt

Acum, când mulți oameni au în posesie un banal ceas nu știu ce înseamnă AM sau PM.

Astfel, prescurtările AM si PM provin din limba latină și se referă la Ante Meridiem și Post Meridiem. AM înseamnă Ante Meridian, adică înainte de prânz, în timp ce PM înseamnă Post Meridian, adică după amiază.

Când sunt necesare prescurtările AM ȘI PM

Aceste prescurtări sunt necesare în cazul în care ora indicată pe ceas după 12 la amiază se scrie cu 1, 2, 3…etc. Spre exemplu, vom spune ora 2 PM. În cazul în care se precizează orele 14:00 nu mai este cazul de nicio prescurtare.

În plus, Ante Meridian este frecvent notat ca AM sau A.M. și Post Meridian este prescurtat cu PM sau P.M.

Unde se folosește mai mult AM și PM

Ceasul de 24 de ore afișează timpul considerând miezul nopţii ca fiind ora 0. Acest format (cu prescurtările AM și PM) este predominant în Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Franța sau Turcia.

De asemenea, trebuie cunoscut faptul că sensul orar este asemănător cu rotația Pământului în jurul axei sale.

Sensul acelor de ceasornic, stabilite acum 3500 de ani

Încă din anul 3.500 î. d. Hr, atunci când vechii egipteni și babilonienii descopereau primele ceasuri de umbră, măsurarea timpului se făcea în sensul acelor de ceasornic.

Pentru că primele ceasuri au fost inventate și construite în emisfera nordică, acolo unde locuiește mai bine de 90% din populația Pământului, acestea au fost făcute să funcționeze pe modelul cadranelor solare.

Poziția orelor, asemănătoare cu cadranele solare

În acest fel, când Soarele se deplasează pe cer, de la est, prin sud, către vest, umbra lăsată se mișcă „în direcția opusă”, adică de la vest, prin nord, la est.

Din acest motiv, poziția orelor a fost trasată în acest mod pe cadranele solare, astfel că ceasurile mecanice au numerele poziționate în aceeași ordine.

Unde pot fi văzute ceasuri care merg în sens invers

Din secolul XIV, atunci când au apărut primele orologii cu brațe pentru indicat timpul, ceasornicarii europeni le-au păstrat sensul identic cu cel al ceasurilor solare, toată lumea fiind familiarizată deja cu acestea.

Nu în ultimul rând, sensul opus rotirii în sens orar este sensul antiorar. Există și ceasuri construite să funcționeze invers, însă acum sunt considerate o raritate.

Acestea au fost făcute de ceasornicari evrei și majoritatea pot fi văzute în turnurile unor sinagogi situate pe Bătrânul Continent.