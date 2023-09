Ce ingrediente pune tanti Lenuța de la Chinteni pentru cea mai bună rețetă de plăcintă. Așa îi dă gustul de la țară

Bunica lui Mircea Bravo este tot mai activă în mediul online. Lenuța Modolovan și-a surprins recent urmăritorii cu o rețetă de plăcintă. Aceasta a arătat pas cum trebuie făcută. În plus, bunica le-a oferit și câteva sfaturi. Iată ce ingrediente pune tanti Lenuța de la Chinteni pentru cea mai bună rețetă de plăcintă.

La baza celor mai reușite plăcinte stă aluatul. Tanti Lenuța de la Chinteni a dezvăluit rețeta tradițională după care-l face. Pentru realizarea aluatului, veți avea nevoie de apă, lapte, ulei și făină. Când alutaul este făcut, acesta se lasă la dospit timp de două ore.

În ceea ce privește umplutura, puteți opta pentru magiun de prune sau pentru brănză de oaie. Este important ca magiunul să fie pergătit în casă. Acesta reușește să ofere gustul specific copilăriei.

Un rol important îl are și făina. Tanti Lenuța de la Chinteni preferă să o cumpere direct de la moară. Cu ajutorul acestei făini, pâinea dar și plăcintele ies foarte bune.

Înainte, bunica lui Mircea Bravo prefera să-și facă făina de casă. Însă, problemele de sănătate i-au determinat să nu mai semene grâul. Cu toate acestea, Tanti Lenuța de la Chinteni mai cumpără, din când în când, fâină de la moară. Aceasta stă la baza celor mai gustoase preparate, de la plăcintă până la tradiționala pită.

”Noi am semănat și am mers la moară la Cătălin și am făcut. Acum mi-am vândut tractorul. Badea nu mai poate. A avut accident la ambele picioare și apoi am vândut tractorul și pământul l-am dat la un nepot. L-am dat să mi-l lucreze. Alții mai seamănă și merg la moară”.