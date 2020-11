Ce ilegalități a descoperit Clotilde Armand în Sectorul 1. Bucureștenii sunt furioși foc!

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 a descoperit mai multe ilegalități despre care bucureștenii sunt furioși foc. Primarul a mers la Compania de Investiții şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public – Privat Sector 1 S.A., unde a aflat cu ce s-a ocupat această companie, cât a plătit pentru spotul mincinos interzis de CNA despre spitalul care nu există și este difuzat la televiziuni, ce buget are compania și ce investiții au făcut în ultimii 2 ani.

Ce nereguli a descoperit Clotilde Armand la Compania Sectorului 1. S-au cheltuit bani grei pentru un spital care nu există

Clotilde Armand a fost în vizită de lucru la Compania Sectorului 1, pentru a vedea cum a fost cheltuit banul public. Actualul primar, însoțită de alți doi consilieri USR-Plus, a luat-o la întrebări pe directoarea Companiei. Aceasta a dat din colț în colț la întrebările puse de cei trei, recunoscând că a plătit o sumă mare de bani pentru publicitatea unui spital care părea că există în spot, el fiind inexistent în realitate.

”Am revenit la Companiei de Investiții şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public – Privat Sector 1 S.A și am reușit să intru în birourile Companiei unde în urmă cu câteva zile n-am găsit pe nimeni din cei 40 de angajați. Despre activitatea acestei companii nu știe nimeni nimic de mai bine de doi ani. Am discutat cu conducerea și am aflat cu ce s-a ocupat. De exemplu, am aflat cât a plătit pentru spotul mincinos interzis de CNA despre spitalul care nu există difuzat la televiziuni; ce buget are compania; ce investiții au făcut în ultimii 2 ani etc”, a scris Clotilde Arman pe Facebook.

Clotilde Armand, mirată de luxul în care are Compania Sectorului 1 sediul

De asemenea, actualul primar a postat pe Youtube un video, în care se arată vizita la compania respectivă. ”Foarte frumos. Au niște condiții extraordinare. Compania a fost inființată în octombrie 2018. Primaria sectorului 1, comunitatea, a investit aici 261 de milioane de lei. Noi și cei care v-au pus întrebări vrem să știm ce ați făcut cu banii respectivi”, i-a spus Clotilde Armand directoarei companiei.

Aceasta a spus că la început s-au făcut investiții ale spațiului companiei. ”Apoi s-a lansat achiziția pentru efectuarea studiului de fezabilitate al spitalului, în iunie 2019. A avut termen până în decembrie, în decemmbrie ni s-a predatși am lasnat pe DEAP licitația pentru spital. A costat 30000 de euro. Am lansat licitația cea mare, pe proiectare și execuția spitalului. Suntem în în stadiul de derulare”, a declarat directoarea companiei.

Publicitate la un spital care nu există. Spotul, catalogat drept unul mincinos de CNA

Clotilde Armand a mai spus că suma cheltuielilor companiei lunare sunt de 20000 de euro și a adăugat că mai există un spot cu spitalul, care încă rulează la televiziuni. Primarul Sectorului 1 a spus că a fost interzis de CNA și încă rulează pe televiziuni.

”CNA a interzis spotul spunând că este publicitate mincinoasă. eu consider că nu. Toată lumea de peste o animită vârstă poate înțelege că este o animație, practic. Pentru publicitatea spotului am cheltuit 300000 de euro. Există o machetă a spitalului, există o licitație. Depinde de dumneavoastră (de clotilde Armand nota red. ) dacă o să vadă cineva spitalul”, a mai declarat directoarea companiei.

Cine a însoțit-o pe Clotilde Armand la Compania Sectorului 1

Clotilde Armand a fost însoțită la Compania Sectorului 1 de Ovidiu Păiuși și de Dan Milea, ambii consilierii USR-PLUS. Cei doi s-au mai mirat și de numărul mare de angajați ai Companiei, dar și de durata mare de lucru a site-ului instituției, care încă nu este gata după 2 ani de la înființarea Companiei.