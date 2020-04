Ce îi lipsește lui Ianis Hagi ca să ajungă precum tatăl lui. Ilie Dumitrescu spune adevărul

De când a ajuns în vizorul marilor cluburi europene, Ianis Hagi este analizat de mulți oameni de fotbal. Ilie Dumitrescu, fost coleg la Steaua și la echipa națională cu Gică Hagi, tatăl tânărului internațional, a pus punctul pe „i” în ceea ce-l privește pe Hagi jr.

Ce îi lipsește lui Ianis Hagi ca să ajungă precum tatăl său. Ilie Dumitrescu spune adevărul

Ilie Dumitrescu și Gică Hagi scriau în anii 90 pagini memorabile în istoria fotbalului românesc. Acum un cunoscut analist sportiv, Ilie Dumitrescu și-a exprimat părerea legată de fiul fostului său coleg de la Steaua și de la echipa națională a României. Fostul mare internațional a făcut o analiză pertinentă și ne spune ce-i lipsește lui Ianis Hagi pentru a ajunge precum tatăl său.

„Are o singură problemă Ianis Hagi: este pus în oglindă cu tatăl său. Dacă vorbim de biomecanica de lovire a balonului, Ianis nu se poate ridica la nivelul lui Gică, cu şuturile acelea de la distanţă şi cu tot ce făcea el. Dar e aproape de tatăl său, chiar dacă nu are plecare aia de pe loc. Dar pasa decisivă, ultima pasă e foarte bună. Dacă era purtător de balon şi Gică te prindea cu faţa, era foarte greu să îl opreşti.

Dacă Ianis avea acea explozie ca a lui Gică, el era acum la Barcelona sau la Real Madrid. Ianis e cerebral, are maturitate în joc, dar să nu ne aşteptăm de la el să scoată 3-4 jucători din joc. Aminteşte-ţi de al doilea gol din meciul cu Braga. A ajuns la maturitate Ianis acum, deci are această calitate, de ultima pasă, să fie în joc, să finalizeze”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Ianis Hagi e în vizorul mai multor echipe din Europa

Despre Ianis Hagi s-a scris și s-a vorbit foarte mult în prima parte a acestui an, mai ales după ce a prins câteva meciuri în tricoul lui Glasgow Rangers, echipă la care a ajuns sub formă de împrumut de la Genk. Belgienii au stabilit și o clauză de cumpărare definitivă, pe care Rangers o poate activa. 5 milioane de euro solicită Genk pentru transferul lui Ianis Hagi. Există semnale că scoțienii ar activa această clauză, de asemenea se vorbește de interesul pe care Lazio îl are față de internaționalul român. În ultimle zile a venit o informație din Turcia, acolo unde una dintre grupările importante din Istanbul l-ar vrea pe Ianis.

Informația este furnizată de publicația Fotospor, jurnaliștii turcii menționând despre interesul președintelui lui Fenerbahce, Ali Yıldırım Koç, pentru fiul „Regelui”.

„Nu există nicio mișcare, e static, e acasă și lucrurile sunt așa cum le știți. E împrumutat la Rangers cu opțiune de cumpărare. Până nu se termină, Rangers poate aștepta cât dorește, nu e obligată”, a spus Gică Hagi.

Ianis Hagi, 21 de ani, este împrumutat de Genk la Glasgow Rangers, formație pentru ca a disputat 11 meciuri în acest an, marcând 3 goluri și oferind două pase decisive.