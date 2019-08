Ce îi făcea criminalul din Săpoca paznicului de la Psihiatrie, în momentul în care l-au prins polițiștii: ”Agita o țeavă metalică!”

Marian și Iulian, cei doi oameni ai legii care l-au prins pe criminalul de la Săpoca în timp ce își înfăptuia planul diabolic. Polițiștii i-au salvat viața paznicului de la instituția medicală chiar în momentul în care l-au surprins pe inculpat asupra sa. Cum l-au prins polițiștii în fapt și ce avea de gând bărbatul?

Marian Fetic și Iulian Mihai sunt cei doi polișiști care au reușit să-l salveze pe paznic. Aceștia l-au prins în fapt, iar cu toate că au crezut, în momentul în care l-au încătușat, că bărbatul doar spărsese un geam, dorind să fugă din ospiciu, au aflat că fusese călăul a cinci oameni și rănise grav alți opt bolnavi din instituția medicală. Oamenii legii au pus capăt episodului extrem de violent care a adus la moartea a cinci persoane, pacienți de la psihiatrie, și posbila rănire și a paznicului. Totul s-a petrecut la trei ore după miezul nopții, moment când aceștia intraseră pe poarta Spitalului din Săpoca pentru a putea preda un scandalagiu în stare de ebrietate.

“Am coborât din maşină, pentru a solicita portarului să ne deschidă. Am auzit apoi un zgomot de la un geam spart, după care l-am văzut pe portar alergând şi un bolnav pe urmele lui, care agita o ţeavă metalică. Am crezut că persoana respectivă a spart geamul pentru a părăsi unitatea medicală. Atunci nu m-am gândit că acesta comisese crimele despre care am aflat ulterior”

Marian Fetic, agent de poliție (Sursa: adevărul.ro)