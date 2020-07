Ce îi face Smiley Ginei Pistol. O enervează la maximum gestul lui. ”Asta e problema mea!”

Două vedete îndrăgite, Gina Pistol și Smiley, formează un cuplu de mai bine de trei ani și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, dar deocamdată, după cum aud eclarat, nu se gândesc încă la căsătorie.

După ce au stat aproape două luni departe, unul de celălalt, datorită stării de urgență, acum s-au mutat împreună și încearcă să-și facă viața de cuplu cât se poate de frumoasă. Sunt de trei ani împreună, dar căsătoria nu este încă în plan, dar cu toate astea cuplul trăiește ca și cum ar fi deja căsătoriți. De când s-au mutat împreună Gina și-a luat rolul de gospodină în serios și a recunoscut că, atunci când vine vorba de curățenie, îi cam face zile fripte lui Smiley.

“Am aspirat, am gătit, am spălat, am făcut live-uri pe internet. Asta e problema mea, sunt prea gospodină. Nu vreți să știți prin ce trece săracul Andrei. Sunt maniacă cu curățenia. Mie îmi ia vreo șapte ore să fac curățenie în toată casa. După ce fac toate astea și casa strălucește, el se gândește că ar mânca ceva pe canapea, atunci devin teroristă”, povestește vedeta.