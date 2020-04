Ce i se întâmplă lui Alexandru Arșinel, de două săptămâni. ”Chiar nu mai e o copilărie”

Alexandru Arșinel, ajuns la vârsta de 81 de ani, se teme groaznic de boala care dă târcoale pe afară și care a ucis zeci de mii de oameni la nivel mondial, așa că stă în auto-izolare la domiciliu, ca orice alt cetățean, chiar dacă îi este destul de greu.

Ce i se întâmplă lui Alexandru Arșinel, de două săptămâni, în auto-izolare

Actorul care a trecut și printr-un transplant renal în anii trecuți și are și câteva stenturi la inimă nu iese nici la cumpărături. Alexandru Arșinel are mare noroc cu cei doi fii ai săi, dar și cu nurorile sale. Aceștia fac cumpărături pentru părinții lor, pe care mai apoi le lasă la intrare, deoarece nu vor să-i pună în pericol nici măcar o secundă.

Marele actor a acordat un interviu pentru clik.ro, prin care s-a aflat cum își omoară timpul în auto-izolare, dar și ce face atunci când iese, totuși, din casă.

Domnule Arşinel, ştim că sunteţi o persoană foarte activă. Cum vă descurcaţi în această perioadă?

”Fac parte dintr-o familie numeroasă, am doi băieţi, două nurori care aleargă pentru noi, plus doamna din casă care se ocupă de soţia mea. Facem aprovizionarea o dată pe săptămână, iar cumpărăturile sunt lăsate la uşă. De două săptămâni nu mai intră nimeni la noi în casă. Să stai în casă, în vremurile astea, chiar nu mai e o copilărie, ci un lucru pe care trebuie să îl iei în serios, pentru că viaţa e foarte importantă acum, atât cât o avem.

Ce mâncaţi în această perioadă?

Mâncăm şi cumpărăm la fel ca înainte. Mai o mămăliguţă cu lapte, un grătar, un peşte. Noi avem multe conserve de bulion încă de vara trecută. Sora mea de la Dolhasca ne-a trimis tot felul de dulceţuri gustoase. Din păcate, trebuie să am grijă la dulciuri, din cauza diabetului”.

De când nu aţi mai ieşit din casă?

”Ies o dată pe săptămână din casă şi merg la a doua mea casă, pentru că aşa pot să-i spun Teatrului de Revistă, unde activăm de 50 de ani. Chiar sâmbăta asta am fost, fac cu schimbul cu Vasile Muraru. Când poate el, merge el, când pot eu, mă deplasez eu. Nu e mare lucru de făcut, dar mai sunt oameni care au grijă de una, alta pe acolo, mici chestii tehnice ca să zic aşa. Nu sunt esenţiale, dar e vorba de ataşament. E ca şi cum ar trebui să uzi o floare”.

Ce vă lipseşte în perioada asta cel mai tare?

”În perioada asta îmi lipseşte scena, îmi lipseşte să îi fac pe oameni să râdă. Chiar dacă stăm acasă, mai stând la o masă, mai stând în sufragerie, ţi se întâmplă să mai repeţi un text, să îţi vină în minte replici. Există iubire în orice formă, ataşament şi sentimente, şi nu ai cum să te detaşezi de pasiunile cu care ai crescut.

Cu nepoţeii cum ţineţi legătura? Cred că vă e dor de ei.

Pe nepoţei nu i-am mai văzut de câteva săptămâni. Ei stau acasă şi îşi fac temele pe calculator, sunt foarte inteligenţi. Noroc cu tehnologia, că îi văd acolo pe telefon. Îmi lipsesc, ca oricărui bunic. Abia aştept să îi îmbrăţişez”, a spus Arșinel pentru sursa menționată.