Ce i s-a întâmplat lui Klaus Iohannis când a ajuns la uzina Ford din Craiova. A fost tratat ca un om de rând

Klaus Iohannis, președintele României, a testat un model Ford Puma, al doilea automobil introdus încă de anul trecut pe liniile de producție din Craiova, în timpul unei vizite la fabrică.

Ce apățit Klaus Iohannis când a ajuns la uzina Ford din Craiova. A fost tratat ca un om de rând

Președintele Klaus Iohannis a vizitat uzina Ford din Craiova, ocazie cu care a testat un un model Ford Puma. Este a doua vizită a președintelui la uzina de la Craiova. “Am văzut ce noutăți avem aici. Am văzut o echipă foarte dedicată, am văzut oameni harnici și cred că este un semn foarte bun pentru locația economică Craiova. Am auzit că există intenția de a extinde fabrica ceea ce este lăudabil și sper să fie un mare succes dar dați-mi voie să vorbesc mai mult depsre Craiova și despre economia românească în general.

Am avut o întâlnire cu reprezentanții autoritățile locale. Locația eonomică Craiova este extrem de importantă pentru mine, pentru România. Craiova este o locație economică de primă mână în Europa și pentru asta e nevoie de investiții și de exindere. Construiți proiecte pentru bani europeni”, a spus Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis a testat un model Ford la uzina din Craiova

Președintele României a fost plăcut surprins de mașina pe care a testat-o. “Am avut ocazia să văd noul model. Am făcut un test-drive, mi-a plăcut mașina. Este bine ca România să fie cunoscută pentru ceea ce reprezintă industria automotive. Aceasta se poate dezvolta foarte mult, avem potențial, acum avem și banii pentru a face România și mai atractivă pentru a atrage investitorii”, a mai spus Klaus Iohannis.

Ford a anunțat că a reluat programul de lucru în trei schimburi și anunță o investiție suplimentară de 30 de milioane de dolari, pentru instalarea uneia dintre cele mai moderne linii de presaj. Aceasta are o suprafață de 1.900 mp și va permite uzinei Ford Craiova să producă la nivel local o gamă mai largă de componente, care, în acest moment, sunt aduse de la alte fabrici Ford din Europa.

Uzinele de la Craiova au revenit la trei schimburi

„Deși situația continuă să fie volatilă, revenirea la trei schimburi de lucru este un semn că piețele europene au început să se redreseze. Este important ca oamenii să continue să se comporte responsabil și să respecte toate măsurile de securitate și sănătate impuse de către guvernele naționale și de către companii. Acesta este un factor important pentru menținerea activității noastre și a industriei auto în această perioadă dificilă”, a declarat Ian Pearson, președintele Ford România.

„Din 2008, de când a achiziționat fabrica de la Craiova, Ford a respectat angajamentul pe care și l-a asumat față de România și în special față de Craiova. Cred că investițiile constante pe care le-am făcut în ultimii 12 ani, inclusiv cea de 30 de milioane de dolari anunțată astăzi, reprezintă o dovadă a acestui lucru”, a adăugat Ian Pearson.