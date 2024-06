Ce i s-a întâmplat lui Babasha după ce a fost huiduit la concertul Coldplay. Abia acum a spus adevărul: “Nu aveți idee”

Babasha a fost invitat de solistul trupei Coldplay să cânte alături de el o piesă în cele două concerte pe care trupa britanică le-a susținut pe Arena Națională, din București. În prima seară, manelsitul a fost huiduit la scenă deschisă, iar la câteva zile după acel moment a povestit ce i s-a întâmplat, de fapt.

Ce a făcut Babasha după ce a fost huiduit la concertul Coldplay

Babasha, pe numele său real Vlad Babașa, este foarte popular pe mai multe platforme de streaming audio și a stârnit un scandal uriaș după ce a cântat la concertele Coldplay de pe Arena Națională, în fața a 50.000 de oameni. Manelistul a urcat pe scenă alături de solistul trupei,Chris Martin, și a cântat piesa ”Păi Naa”, aflată la un moment dat pe locul 1 în trending pe Youtube în România, cu 6.925.457 de vizionări.

Spectatorii nu au gustat deloc momentul lui Babasha și l-au huiduit și fluierat la scenă deschisă. La câteva zile după acel moment, manelistul a vorbit în podcast-ul lui Damian Drăghici despre ce i s-a întâmplat după prima seară în care a cântat alături de Chris Martin.

Întrebat dacă s-a gândit că nu va mai fi invitat să urce pe scenă în a doua seară împreună cu Coldplay, Babasha a răspuns că a fost sigur că nu se va mai întâmpla acest lucru.

”N-am crezut că mă mai invită. Tocmai d-asta nici n-am dormit pentru că nu mă mai așteptam să fiu invitat. Nu am dormit și am stat toată seara să citesc și mai spun o dată că este vorba de rasă, pentru că nu aveți ideea câte mesaje am primit în privat despre pielea mea, despre faptul că sunt țigan, să mă duc la mine în India, tot felul de chestii din astea.

Chestii cu care m-am mai întâlnit chiar și la liceu, chiar și în școala gimnazială, chiar și la facultate, la Conservator, în viața de zi cu zi. cărora știu să le fac față și le fac față râzând pentru că nu mă interesează deși sunt mândru că sunt țigan și îmi place foarte mult și îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt eu, personajul ăsta.

Suntem marginalizați și nu se recunoaște, dar spun da, ok, dar nici nu mă interesează treaba asta. Dacă tu mă marginalizezi pe mine înseamnă că tu ai o problemă cu tine. Tu n-ai o problemă cu mine pentru că eu nu ți-am făcut nimic”, a spus Babasha în podcast-ul lui Damian Drăghici.

”Am încercat să-l previn pe Chris Martin”

Babasha a mai dezvăluit că înainte de concert, l-a avertizat pe Chris Martin de faptul că publicul ar putea să reacționeze destul de rău, dar artistul britanic nu a ținut cont și a mesr pîână la capăt cu planul său.

”Eu am încercat să-l previn pe el, adică la primul sound check i-am spus că nu știu cât de bine o să primească toată lumea treaba asta și el a zis că nu contează că mesajul lor este altul și chiar dacă am auzit diverse chestii că ”Bă frate, lumea a reacționat așa din cauză că s-a schimbat vibe-ul”, nici măcar ăsta nu e adevărul”, a spus Babasha, pe TikTok.

Manelistul a mai povestit că imediat după momentul de pe Arena Națională a început să plângă și chiar s-a simțit vinovat ”că oamenii ăia l-au huiduit și pe Chris, m-am gândit că le-am stricat și lor concertul”.

Babasha, despre banii primiți la concert

Într-o altă intervenție, Babasha a vorbit despre banii primiți la concertul Coldplay în urma prestației sale. Manelistul a dezvăluit că nu a încasat nimic, deoarece evenimentul a fost unul caritabil. Au fost voci, însă, care au susținut că prezența sa ar fi fost parte a unei strategii de marketing elaborate.

”Nu s-a luat niciun ban, fraților, la concert. În caz că nu știți, Coldplay… O mare parte din concert, nu știu dacă integral sau o parte, a fost ONG. Așa știu. Nu a luat fratele vostru niciun ban. Nici noi nu am plătit pe nimeni să cânt.

Nu a fost marketing. Asta vă jur cu mâna pe inimă. Mi se pare o mare prostie pentru cine crede așa ceva și pentru conspirațiile astea”, a afirmat Babasha.