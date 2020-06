Ce i-au cerut polițiștii lui Jador, după scandalul din Mamaia. Asta va trebui să facă și iubitul fiicei Andreei Esca

În cazul scandalului din Mamaia, în care au fost implicați Jador și Mario Fresh, procurorii de pe lângă Parchetul Constanța au decis să-i recheme la audieri, Același lucru se va întâmpla și în cazul martorilor incidentului din fața clubului din Mamaia. Procurorii au aunțat că agresorii au fost identificați.

Așa cum anunțam ieri procurorii au identificat agresorii celor doi, și au decis să-i recheme la audieri pe Mario Fresh, Jador și Alexia Eram, mai ales că după primele constatări s-a schimbat încadrarea, de la loviri și alte violența la încăierare. Conform surselor presupusele victime, Jador și Mario Frehs, nu au putut ajunge ieri la Constanța pentru audieri, astfel că procurorii au reprogramat data la care se va face acest lucru.

Incidentul a fost imortalizat pe camerele de luat vederi din apropiera clubului, mai exact din parcarea acestuia, iar pe filmări se poate observa că unul din cei doi tineri agresați, Jador, era foarte agitat și împins de Mario. Surse apropiate anchetei au spus că scandalul ar fi plecat de la cu totul altceva decât au declarat cei doi ulterior, și anume de la refuzul lui Jador de a plăti consumația din club. Deocamdată acest lucru nu a fost probat, conform procedurilor, de aici și rechemarea la audieri cerută de procurori.

După primele audieri nu s-a luat nicio decizie în privința încadrării evenimentelor, iar la finalul acestora Jador a dat o declarație în presă, revoltat fiind de tratamentul la care a fost supus, din partea procurorilor.

”Este foarte trist cum sunt tratați artiștii în România! În momentele în care vor sa se bucure de viata lor privata, ei au parte de oameni cu fel de fel de frustrări care își manifesta neputință lor pe altcineva. Cel mai grav însă nu mi se pare faptul ca am luat un pumn, cel mai urat a fost ca totul s-a întâmplat în fata persoanelor care te iubesc, fiindcă eu întreaga seara, am făcut poze, am vorbit și i-am tratat cu respect pe mulți din club, fanii mei, cei care îmi apreciază muzica.”!, declara imediat după audieri Jador.