Ce i-ar fi făcut soțul Dianei Șoșoacă jurnalistei RAI 1. Totul s-a întâmplat după ce a închis-o în birou

Ce i-ar fi făcut soțul Dianei Șoșoacă jurnalistei RAI 1. Lucia Goracci a formulat o plângere la Secția 4 de Poliție din București împotriva senatoarei independente Diana Șoșoacă, spunând că a fost sechestrată și că soțul senatoarei, Dumitru-Silvestru Şoşoacă, ar fi muşcat-o de mână.

Jurnalista italiană se afla în București cu o echipă de filmare a postului RAI 1 și a reclamat că incidentul a avut loc în biroul de avocatură al Dianei Șoșoacă. Plângerea a fost formulată luni, după scandalul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, acolo unde soțul Dianei Șoșoacă a fost audiat pentru ultraj.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie. După acel moment, doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă”, se arată în plângere.