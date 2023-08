Ce i-ar cere Irinel Columbeanu lui Dumnezeu, dacă ar putea. Ce femeie i-a rămas în minte, nu o poate uita

Irinel Columbeanu a avut, de curând, una dintre cele mai transparente apariții de-ale sale. Fostul milionar a vorbit sincer despre aspectele importante ale vieții sale și a spus lucrurilor pe nume. Pare că fostul bogătaș s-a resemnat cu situația în care a ajuns și nici măcar nu mai tânjește la vremurile de demult.

Irinel Columbeanu a fost invitat de Adiță, un vlogger cunoscut pe Youtube, să vorbească despre viața lui. Fostul milionar a avut un moment de sinceritate, în care s-a deschis și a abordat cele mai intime subiecte. A explicat cum este viața lui fără bani, dar și ce îl macină zi de zi.

Recunoaște că a ajuns la sapă de lemn și a pierdut toți banii. Regretă cel mai mult că a pierdut toate femeile frumoase pe care le-a avut în viața lui, dar mai ales faptul că a candidat la Primăria Capitalei. Cu toate acestea, dacă ar putea da timpul înapoi, nu ar schimba nimic la el.

„Am avut cele mai tari femei, au fost și s-au dus. Când am candidat la primăria Capitalei, da, regret asta fiindcă, la vremea aceea, domnul împotriva căruia am candidat, domnul Sorin Oprescu, cred că l-am deranjat foarte tare și dintr-o dată am primit o comunicare de la banca de la care luasem creditul, că a fost declarat scadent”, a mărturisit Irinel Columbeanu.