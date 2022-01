Ce i-a spus iubitul Marinei Almășan să facă în legătură cu Victor Socaciu. „M-a dărâmat” (exclusiv)

Marina Almășan, cea de a treia soție a regretatului Victor Socaciu, la câteva zile după decesul artistului, lua o decizie importantă. Vedeta TVR2 anunța pe rețelele de socializare intenția de a scrie o carte despre cei 16 ani de căsnicie, dar și despre divorțul de Victor Socaciu, recunoscând că a fost îndemnată și de Georgică Cornu, actualul partener de viață al vedetei. Marina Almășan spune că deja a început să scrie, iar ceea ce va apare în carte este legat și de cine a fost cu adevărat regretatul artist.

În urmă cu 26 de ani, Marina Almășan și Victor Socaciu se căsătoreau, și aveau să stea împreună 16 ani. În urma acestui mariaj venea pe lume și singurul băiat al regretatului artist, Victoraș Socaciu. Dar relația celor doi avea să se deterioreze, rezultând într-un divorț extrem de mediatizat la vremea respectivă, cu multe scandaluri, acuzații de-o parte și de alta, rezultatul final fiind 10 ani în care cei doi nu și-au mai vorbit niciodată.

După decesul artistului, pe 27 decembrie 2021, Marina Almășan lua decizia să vorbească despre cei 16 ani de căsnicie și despre cum a fost relația sa cu Victor Socaciu, primele confesiuni făcându-le redacției Impact, declarând:

În primele sale confesiuni publicate pe rețelele de socializare, Marina Almășan a vorbit și despre relația fiicei sale din prima căsnicie cu regretatul artist. Reiterând și la acel moment intenția de a scrie o carte. În 1996, când cei doi s-au căsătorit, fiica vedetei TVR2 avea 5 ani, și a crescut sub ochii artistului, Marina Almșan recunoscând că micuța îi spunea „tată”.

În urmă cu 10 ani, Marina Almășan îl cunoștea pe actualul partener de viață, Georgică Cornu, despre care vedeta spune că la început a fost un extrem de bun prieten, și în niciun caz iubit. În dialogul cu Impact, Marina Almășan a recunoscut că Georgică Cornu este cel care a încurajat-o să se apuce de scris cartea despre relația ei cu fostul soț Victor Socaciu. Cât despre relația sa actuală, cu Georgică Cornu, Marina declară:

„Noi am pornit pe acest drum nu ca niște iubiți, cum s-a tot vânturat în presă, acum zece ani. Am pornit ca doi oameni pe care propriile drame, trăite în secret, i-a adus la acelaș numitor comun. Ne-am plâns reciproc pe umăr, am devenit din ce în ce mai apropiați.

La aproape o lună de la dispariția fostului soț, vedeta a recunoscut că sentimentul de gol și de pierdere a fost unul mare, imediat după divorț, iar scandalurile care au urmat i-au afectat viața. Asătzi, mai spune Marina Almășan, totul trebuie să fie un restart și că va scrie cartea, dar se va ocupa și de proiectele sale din televiziune.

„(…) Georgică întelege că, odată cu Victor, am pierdut 16 ani din viața mea, care știe și el ca au fost foarte frumoși. Poate că această carte îmi e chiar necesară, pentru a spune ce am pe suflet și a putea să-mi continui viața. Din acest moment noțiunea de “timp liber” devine, o vreme, pentru mine SF: doar am de terminat cartea și , în plus, de pregătit “restartul” (cu multe surprize plăcute!) al noului sezon Femei de 10, Bărbați de 10! ”, le-a mai spus prezentatoarea de la TVR celor de la Impact.