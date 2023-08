Ce i-a interzis Oana Roman fiicei sale Isabela. Vedeta e fermă: ”Este un lucru de prost-gust”

Oana Roman este o femeie împlinită, dar cea mai mare satisfacție i-o aduce zi de zi fiica ei. Vedeta și Isabela au o relație minunată și mama ei îi face toate poftele. Nu uită, însă, să fie și strictă atunci când este cazul și are grijă să îi impună reguli acesteia, pentru a se asigura că o educă așa cum trebuie.

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Este o femeie de succes, cu o carieră impresionantă, la care lucrează din plin, dar și o mamă devotată. Viața ei s-a schimbat complet de când o are pe Isabela, fiica ei, cu care are o relație specială.

Micuța este foarte atașată de mama ei, care se asigură că nu îi lipsește nimic și îi face toate poftele. Totuși, Oana Roman nu uită să fie și strictă atunci când este cazul și are grijă să îi impună și restricții micuței Isabela.

Este permisivă cu fiica ei și o lasă să experimenteze tot ce își dorește, pentru a se convinge când un lucru nu este bun. De exemplu, o lasă să îi folosească machiajele, hainele sau să își vopsească părul, dar la școală îi interzice complet să meargă aranjată.

„Asta cu „nu ai voie” este ca și cu fructul oprit. Nu este OK! Îi spui: „Încearcă, vezi cum e! Eu nu consider că este OK, dar dacă ție îți place, poți să încerci să vezi cum este, nu este absolut nicio problemă!”. Știe că nu este OK și că nu este normal să facem chestia asta. (n.r. să meargă la școală cu unghiile făcute)

E un copil foarte cuminte, e conștientă de faptul că este un copil foarte cuminte. A fost foarte haioasă, mi-a zis: „Mami, eu când o să fiu mare o să vreau un copil ca mine!”. E conștientă de faptul că este un copil cuminte și înțelegător!”, a declarat Oana Roman pentru EGO.