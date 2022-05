Ce i-a făcut Kremlinul unui oligarh rusă care a criticat războiul din Ucraina: „Mă tem că voi fi ucis”

Occidentul a fost de neoprit atunci când a impus sancțiuni împotriva oligarhilor ruși, apropiați de Kremlin. Mare a fost surpriza, însă, când magnatul rus Oleg Tinkov a declarat că a fost nevoit să își vândă participațiile la unul dintre cele mai mari companii rusești. Oligarhul avea participații la cele mai mari bănci din Rusia. Întrebat de ce, acesta a răspuns că se teme pentru viața sa după ce a criticat războiul din Ucraina.

Oleg Tinkov a fondat Tinkoff Bank, una din cele mai importante instituții financiare din Rusia. Recent a declarat că a fost forțat să vândă participația de 35% deținută de familia sa în bancă.

Oligarhul rus a făcut recent comentarii pe Instagram în care a criticat Rusia și invazia acesteia în Ucraina. Tinkov a declarat că și-a angajat gărzi de corp după ce prietenii l-au avertizat că ar trebui să se teamă pentru viața sa.

Oleg Tinkov, care a fondat banca digitală Tinkoff Bank în 2006, a descris războiul din Ucraina ca fiind „o nebunie”. În același timp i-a catalogat pe toți cei care îl susțin drept „cretini” într-o postare pe Instagram din 19 aprilie.

Săptămâna trecută s-a raportat că a vândut participația de 35% deținută de familia sa în Tinkoff Bank. Termenii tranzacției nu au fost dezvăluiți.

Omul de afaceri a declarat pentru The New York Times că „vânzarea disperată, o vânzare de foc” i-a fost impusă de Kremlin.

„Nu am putut discuta despre preț. A fost ca un ostatic – iei ceea ce ți se oferă. Nu am putut negocia”, a declarat leg Tinkov pentru The New York Times.