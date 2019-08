Ce i-a făcut Gheorghe Dincă femeii care a spus public că a fost victima lui. Cum a scăpat cu viață Marinela Bradosu

Dezvăluiri înfiorătoare despre Gheorghe Dincă continuă să iasă la iveală! O femeie, care i-a căzut victimă bărbatului, de-abia a reușit să scape cu viață, iar apariția polițiștilor la ea acasă, a încurajat-o să povestească coșmarul prin care a trecut. „Vă jur, în camera nemernicului ăstuia am văzut iadul”, a povestit, îngrozită, femeia.

Femeia violată de Dincă, mărturisiri din „iad”

Marinela Bradosu este numele femeii, care spune că a văzut cum arată iadul, după ce a ajuns pe proprietatea lui Gheorghe Dincă.

La câteva luni de la coșmarul prin care a trecut, femeia a depus marți – 13 august o plângere la Poliţie în care reclamă că a fost violată de Gheorghe Dincă.

„Dacă poliţiştii nu veneau la poarta mea, eu nu depunem plângere. Îmi era frică să nu-mi omoare copiii“, spune femeia, potrivit adevarul.ro.

Marinela este o femeie simplă, din localitatea Brâncoveni. Aceasta este diagnosticată cu oligofrenie.

“Pe aici se ştie că fata mea are probleme şi oamenii o mai cheamă să muncească pe la câmp, cu ziua. Probabil, monstrul asta a aflat de pe la careva din sat. M-am pomenit într-o dimineaţa cu o namilă de om la poartă. M-a întrebat de Marinela, a zis că are şi el nevoie acasă să-i sape porumbul. Mi-a spus că o ia el cu maşina, o aduce înapoi, să stau fără grijă şi că-i dă 50 de lei”, povesteşte Maria Bradosu, mama femeii violate.

„În timp ce mă viola, se uită la un film de groază”

Marinela a ajuns pe proprietatea bărbatului din Caracal, însă acolo lucrurile au luat o întorsătură urâtă.

“M-a băgat într-o camera unde era un pat din fier. Lângă pat era o masă lungă pe care erau aşezate vreo 10 cuţite. Şi mai erau în cameră haine, multe haine, peste tot aruncate. Eu am încercat să ţip, plângeam. Dar a zis să tac dacă vreau să trăiesc, zicea că nu mă aude oricum nimeni.

M-a dezbrăcat, mi-a zis să stau în genunchi şi să fac ce-mi zice. În timp ce mă viola, se uită la un film de groază. Avea un televizor în perete. Se auzeau nişte sunete groaznice, erau imagini cu oameni tăiaţi, numai sânge. Vă jur, în camera nemernicului ăstuia am văzut iadul”, a povestit femeia, conform adevarul.ro.

Femeia a fost amenințată de Dincă cu moartea, dacă va povesti ceea ce i s-a întâmplat. Din fericire, ea a reușit să se întoarcă atunci la familia ei.

“Mi-a zis să nu încerc să fac ceva greşit că mă omoară. Mă înjura şi ameninţa. Când am ieşit în curte, m-am uitat în jur. Erau multe, multe fiare, gardurile erau aşa de înalte că nu se vedea nimic la vecini.

N-am avut ce face, am săpat până pe la 3.00 (15.00 – n.r.) şi atunci i-am zis că am terminat. Mi-a dat un pumn în spate, la ceafă, am leşinat şi a aruncat o găleata cu apă pe mine.

Apoi mi-a spus că mă lasă vie, dar dacă povestesc ce s-a întâmplat îmi omoară copiii. I-am jurat că nu voi spune. Dacă poliţiştii nu veneau la poarta mea, eu nu depunem plângere. Îmi era frică să nu-mi omoare copiii”, a mai spus Marinela Bradosu, arată aceeași sursă.