Ce i-a făcut Alex Bodi Biancăi Drăgușanu, din cauza unei poze de pe Instagram. Reacția lui Teo Trandafir

Astăzi este ziua de naștere a Biancăi Drăgușanu și loc să fie cea mai fericită femeie din lume, aceasta a clacat însă, în Direct, la emisiunea lui Teo Trandafir. Iată ce a enervat-o la culme pe frumoasa blondină.

Ce i-a făcut Alex Bodi Biancăi Drăgușanu, din cauza unei poze de pe Instagram

Bianca Drăgușanu a răbufnit de ziua ei de naștere, în emisiunea lui Teo Trandafir, de la Kanal D. Aceasta a izbucnit în lacrimi, amintind de situațiile care o dor. Se pare că ea și soțul ei, Alex Bodi, s-au certat chiar când frumoasa vedetă a împlinit vârsta de 38 de ani.

Bianca Drăgușanu a ținut să precizeze că prima persoană care a sunat-o astăzi a fost soțul ei, dar nu pentru a-i ura ”La mulți ani”, ci pentru a-i face reproșuri. Motivul? O imagine postată de aceasta pe contul de Instagram, pe care Bodi a considerat-o indecentă.

„Primul telefon a fost de la soțul meu, la ora 12.00. problema este că după aceea m-a sunat și m-a ținut la telefon 45 de minute, l-a deranjat o poză pe care mi-am pus-o pe instagram și care a considerat el că este prea vulgară. Puteam să-mi spună să o scot, nu să-mi facă teorie 45 de minute”, a declarat Bianca Drăgșanu la Teo Show.

Gelos pe o poză de pe Instagram

Bianca Drăgușanu nu a mai suportat și a izbucnit în plâns. Soțul ei i-a făcut o criză de gelozie din cauza unei fotografii în care ea poartă un sacou roz. Acesta i-a reproșat că imaginea este mult prea indecentă.

„Situatia este în felul următor. Eu tot încerc de un an jumătate, tot încerc să fiu cea mai bună variantă a mea. Eu sunt un om mândru de mine și de realizările mele. Consider că nu am ce să imi reprosez, mai ales în relația pe care o am cu actualul meu soț, cu oamenii alături de care lucrez. Eu consider că am milioane de motive să fiu fericită și să fiu iubită. Nu vreau să plâng de ziua mea, dar plâng”, a spus Bianca Drăgușanu, care a ținut să precizeze că ea este un om transparent și că nu se mai poate preface. Dacă simte să plângă, plânge.

”Dacă eram fericită, veneam și dansam. Sunt în situatia în care singurul lucru ca să mă descarc e ca să fiu asa, plângând de ziua mea, cine știe ce se poate intâmpla până diseară. Poate lucrurile se vor schimba în bine și se vor remedia”, a spus Bianca Drăgușanu care a ținut să menționeze că nu știe cum se va termina această zi și că nu știe ce program va avea pentru seară.