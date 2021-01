Ce greșeală facem toți când mâncăm mandarine. Cum trebuie consumate corect, de fapt

Mandarinele, ”surorile” mai mici ale portocalelor, nu dor că sunt delicioase, ci oferă și multiple beneficii pentru tot organismul, deoarece sunt bogate în vitamine, minerale și în fibre cu rol esențial.

Ce greșeală facem toți când mâncăm mandarine

Mai mult, mandarinele au substanțe cu rol antioxidant și antiinflamator, ce pot avea efecte benefice pentru inimă și pentru creier. De asemenea, potasiul, acidul folic și alte substanțe antioxidante asigură o bună protecție celulelor cerebrale. Acidul folic conținut de mandarine este renumit prin faptul că reduce riscul de boală Alzheimer și întârzie declinul cognitiv, iar potasiul crește fluxul sanguin către creier, îmbunătățind memoria, concentrarea și activitatea sistemului nervos. Mandarinele mai au și complexul de vitamine B, care previne stările depresive, precum tulburările de echilibru.

Dar cu toții facem o greșeală când mâncăm mandarine, doarece nu toți știu să le taie corect. Cum trebuie făcut? Pentru început, trebuie să tai atât baza, cât și vârful mandarinei, dar nu prea tare, pentru a nu ajunde la pulpă. Apoi, se taie pe lungime coaja într-un singur loc, după care se ”despachetează” mandarina. Feliile se vor alinia pentru a fi savurate în tihnă.

Beneficiile consumului de mandarine pentru organism

Dar să trecem în revistă și mai multe beneficii ale consumului de mandarine, care, tot datorită vitaminelor B pe care le conțin, au efect benefic în dezvoltarea celulelor nervoase ale fătului și pot să prevină malformațiile congenitale. De asemenea, un nivel crescut de potasiu din mandarine ajută la reglarea tensiunii arteriale, datorită proprietăților vasodilatatoare asupra vaselor de sânge. Mandarinele conțin foarte puțin sodiu și de aceea sunt recomandate celor care au probleme cu retenția de apă în țesuturi.

Mandarinele sunt bune și pentru inimă. De ce? Pentru că sunt bogate în fibre, vitamina C, vitamina B6 și potasiu. Iar studiile au indicat că cei care consumă zilnic alimente care conțin potasiu au un risc mai scăzut de a dezvolta boli de inimă.

În plus, deoarece conțin multă vitamina C și numeroase substanțe antioxidante, mandarinele pot să ajute la combaterea efectelor nocive ale radicalilor liberi asupra organismului, susținând sistemul imunitar în lupta cu infecțiile virale și protejând vederea. Vitamina C din mandarine nu doar că susține imunitatea, dar poate să sporească și producția de colagen, care este o proteină esențială pentru sănătatea pielii și a părului. Mandarinele mai au din abundență și vitamina A, ce poate să regleze secreția de sebum atât la nivelul scalpului, dar și al feței.