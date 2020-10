Ce greșeală fac foarte mulți oameni când dorm. Și românii procedează la fel

Miturile despre somn vor dăinui multă vreme, dar specialiștii indică anumite lucruri care să le clarifice pe cele principale deprinse cel mai probabil din obiceiurile celor din familie. Ce greșeală faci fără să-ți dai seama? Mulți oameni procedează așa.

Greșeala pe care o faci când dormi. Ce poziție este cea mai „nesănătoasă”?

Fiecare om are o poziție preferată de somn, iar cunoscut este faptul că multe dintre femei preferă să doarmă pe burtă sau într-o parte, iar majoritatea bărbaților pe spate. Fără să-ți dai seama, e posibil să fi ales o poziție dăunătoare. Doar unele dintre ele sunt sănătoase și te ajută să ai un somn odihnitor. Specialiștii susțin că dormitul pe burtă ne afectează sănătatea. Chiar cei care dorm așa au indicat faptul că se trezesc cu dureri de spate sau de gât, probabil neconștientizând cauza exactă. Cu toate astea, e totuși imposibil să controlezi felul în care dormi pe timpul nopții și cel în care te trezești dimineața și tocmai e imposibil să ai o poziție corectă a coloanei vertebrale.

Presiunea pusă pe coloană afectează și celelalte organe din corp, motiv pentru care apar durerile de a doua zi. Oricum ar fi să adormi, cel mai afectat este gâtul, iar pe planul doi ar fi membrele superioare. Dormitul pe burtă pentru o perioadă lungă de timp poate cauza hernie de disc și poate provoca o deplasare a discurilor intervertebrale care susțin coloana. Mai mult decât atât, pot fi afectați în cele din urmă și unii nervi. E important să fii atent asupra acestui lucru indiferent dacă ai sau nu anumite probleme de sănătate, mai ales dacă vorbim despre o femeie însărcinată. Poziția aceasta nu e recomandată deloc în perioada sarcinii pentru că greutatea pe care o ai în plus pune deja presiune asupra coloanei. Cel mai recomandat este să dormi pe spate.

Cum să adormi mai repede?

-ramaneti in pat, in pozitie relaxata, cu musculatura destinsa, „vizualizand” linistea din timpul somnului. Concentrati-va asupra senzatiilor din corpul dumneavoastra, incepand de la picioare, lent pana la cap. Scopul este relaxarea corpului si nu adormirea, puteti incerca oricare dintre tehnicile de relaxare descrise mai sus. Desi relaxarea nu reprezinta un substitut pentru somn, aceasta ajuta la odihnirea organismului si a mintii

-daca ati ramas treaz in noapte mai mult de 15 minute, va puteti ridica sa faceti o activitate ce nu implica efort fizic, cititul unei carti in lumina calda, de exemplu. Este preferabil sa evitati orice fel de ecrane luminoase, televizorul, ebook, telefoane mobile. O masa usoara sau un ceai de plante va poate ajuta sa adormiti din nou

-nu va ganditi la problemele de peste zi, nu cautati solutii. Amanati grijile pentru a doua zi. Insa daca o idee extraordinara va tine treaz, notati-o pe hartie si adormiti deoarece de dimineata, odihnit fiind, veti putea fi mai creativ si mai productiv (Sursa: cdt-babeș.ro)