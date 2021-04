Ce gafă a făcut Vlad Voiculescu. A spus totul, în fața camerelor TV

Astăzi ar fi trebuit să fie ziua cea mare, zi în care Vlad Voiculescu anunța modificarea Ordinului 570. Ordinul emis în 6 aprilie anul trecut stabilea protocoalele pentru înmormântarea pacienților decedați de covid. Numai că, încă odată, Ministrul Vlad Voiculescu a gafat impardonabil în fața camerelor de luat vederi.

În această dimineață, după un scandal monstru generat de protocoalele Ordinului 570 din 6 aprilie 2020, semnat de Nelu Tătaru, Vlad Voiculescu anunța într-o conferință de presă modificarea acestuia printr-un alt Ordin de ministru.

După apariția în spațiul public a unui document semnat de cele 18 Culte Religioase și trimis actualului ministru, care nu a dorit semnarea acestuia, astăzi Vlad Voiculescu anunța modificarea acestui Ordin. Numai că Vlad Voiculescu gafa impardonabil, a câta oară, prin declarațiile de astăzi.

Întrebat dacă prin modificarea Ordinului aparținătorii vor putea da haine pentru a fi îmbrăcați cei decedați, Vlad Voiculescu răspundea sec: ”Nu scrie nicăieri în ordinul de ministru că oamenii nu trebuie să fie îmbrăcați. Dacă nu s-a respectat, e vorba de lipsa de bun simț”.

Gafa este cu atât mai mare, cu cât în spațiul public a circulat Ordinul 570 în care era scris negru pe alb exact contrariul acestei afirmații. La câteva ore de la acest moment Vlad Voiculescu revine cu o rectificare, printr-o postare pe Facebook. De fapt în cele afirmate ulterior nu face altceva decât să mintă încă odată, declarând: