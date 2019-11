Ce funcție ocupă bugetarul din România care ia mai mulți bani decât Donald Trump. Oamenii sunt revoltați

România, țara de nicăieri! România, țara în care un bugetar de lux câștigă mai bine decât președintele Statelor Unite ale Americii, în timp ce unii copii nu au încălțăminte de iarnă și nu au o bucată de pâine pe masă, în același timp în care cea mai mică pensie de serviciu este de 743 de lei.

Bugetarul cu un salariu mai mare decât Donal Trump

Sfidare fără margini, haos cât cuprinde: România. Românii abia au trecut peste un impas, alegerile prezidențiale. Frica a adus un număr istoric de oameni care au ieșit la vot împotriva cuiva. Majoritatea internauților au decis: votul din 2019 a fost împotrivă, nu pentru, dar a fost unul din cele mai reușite. După mobilizarea în forță pe care au reușit-o, românii află acum că în aceeași țară în care urlă haosul există o persoană care câștigă mai bine decât însuși președintele Statelor Unite ale Americii.

În luna iulie a anului curent, s-a aflat povestea celui mai bine plătit bugetar din țară: Marin Drăcea, președinte al Institutului Național de cercetare-Dezvoltare în Silvicultură. Salariul pe an al acestuia este de: 1.943.000 lei pe an, adică peste 38.000 de dolari pe lună. Cel care a adus în prim-plan uluitoarea poveste a fost Claudiu Năsui, deputat USR. După cele dezvăluite, oamenii din cadrul Institutului , care au scos la iveală realitatea ascunsă sub preș, au sfrâșit prin a fi cercetați pe motiv al defăimării instituției. Șeful lor a ieșit la pensie, cu tot cu bonusuri și salarium conform știripesurse.ro.

„Oamenii care îndrăznesc să vorbească împotriva corupției în instituțiile de stat sunt pedepsiți.”

„A ascuns din pix o gaură de ~ 20 de milioane metri cubi de lemn pe an”