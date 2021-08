Ce frică majoră are Tudor Sișu când vine vorba de copiii săi. Orice părinte se teme de asta

Anii petrecuți în închisoare l-au schimbat total pe Tudor Sișu (43 de ani), membru al trupei muzicale „La familia”. Acum, este cu totul alt om și spune că trebuie să-și protejeze familia. Orice părinte se teme de asta, când vine vorba de copii.

Tată a doi copii, Tudor Sișu a devenit extrem de responsabil și grijuliu, pentru că nu vrea ca aceștia să aibă parte de experiențele dure de viața cu care s-a confruntat artistul.

Sișu a fost închis de trei ori. Primele probleme cu legea le-a avut în anul 2003, când polițiștii au descoperit droguri în apartamentul acestuia. A fost eliberat, însă nu pentru mult timp, deoarece, doi ani mai târziu, ajunge din nou în spatele gratiilor tot pentru droguri.

În 2005, bărbatul a fost acuzat de trafic de droguri și încarcerat. Potrivit DIICOT, artisul și alte persoane vindeau heroină în diferite zone ale Capitalei. A treia oară când a fost închis, lui Sișu i-a fost mai greu, deoarece era deja tată.

„Când au început problemele mele, mama nu mai era în țară, nici nu a știut prima oară că am intrat la pușcărie. Mama a fost contra acestei chestiuni cu drogurile. Nici nu m-a vizitat la închisoare. Lucrurile prin care am trecut eu nici măcar nu sunt cele mai grave. Ce vor trăi copiii mei va fi mai grav. Nu aș vrea ca ei sa aibă parte de vreo experiență traumatizantă ca mine. Cel mare are 13 ani. Noi acum trăim o alienare mintală, rasa umană e alienată mintal în proporție de un sfert, restul sunt forțați economic să accepte. Oamenii acum fug de durere, nu trebuie să fugi de ea. Cred în progresul bazat pe durere, dar și pe bucurie. În ziua de azi, lumea nu mai crede în nimic, trăiesc anesteziați oamenii. Niciodată nu am fost anesteziat, decât poate fizic. Mi-am asumat riscuri tâmpite. Știam ce mi se va întâmpla. Eram obosit prima oară, când am fost la pușcărie”, a declarat cântărețul în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.