Ce filme și seriale apar pe HBO Go în luna octombrie 2021

Românii utilizează foarte mult platforma de streaming online, HBO Go. Iată cu ce noutăți își întâmpină aceasta fanii și ce filme și seriale apar pe HBO Go în luna octombrie a acestui an.

HBO Go – filme și seriale care apar în octombrie

Cu ajutorul platformei de streaming HBO Go putem urmări emisiunile, filmele de succes, serialele TV, comediile speciale și documentarele noastre preferate, precum și multe altele. Putem revedea oricând fiecare episod din fiecare sezon dintre cele mai bune din HBO Go. Putem să creăm o listă personalizată și să urmărim filmele și serialele noastre preferate de pe HBO Go.

Pe HBO Go se pot urmări peste 6500 de ore de seriale și filme care sun însoțite și de subtitrare. Tot aici există câte ceva nou în fiecare săptămână. Printre avantajele oferite de platforma HBO Go se numără și faptul că putem vedea serialele și filmele HBO Go apreciate de pe mai multe dispozitive.

HBO Go – filmele și serialele lunii octombrie

Titluri cunoscute îi așteaptă pe fanii platformei HBO Go, în această lună. Filmele și serialele care pot fi urmărite pe celebra platformă de streaming online, în luna octombrie, poate fi consultată mai jos:

Filme și seriale pe HBO Go – 1 octombrie

Interviurile lui Bob Costas (2021 – reality show)

James Bond (2020 – documentar)

Jocurile Minții ( 2019 – horror)

Marea Mahmureală 3 (2013 – comedie)

Marea Mahmureală (2009 – comedie).



Filme și seriale pe HBO Go – 2 octombrie

Un milion de piese mici (2018 – dramă).

Filme și seriale pe HBO Go – 3 octombrie

Fără tați în Cașmir (2019 – dramă)

Animale de noapte (2016 – thriller, psihologic).

Filme și seriale pe HBO Go – 4 octombrie

Tot înainte ( 2020 – animație, comedie)

Mia își ratează răzbunarea (2020 – dramă, comedie)

Regatul de gheață II (2019 – animație, comedie)

Aladdin (2019 – aventură, fantezie)

Regele Leu (2019 – aventură, animație)

Mașini 3 (2017 – animație, comedie)

Universitatea monștrilor (2017 – animație, comedie)

Cartea Junglei (2016 – aventură, familie)

Jack Reacher: Să nu te întorci niciodată! ( 2016 – acțiune, crimă)

Întors pe dos (2015 – animație, comedie)

Neînfricată ( 2012 – animație, comedie)

Jack Reacher: Un glonț în inimă ( 2012 – acțiune, crimă)

Mașini 2 ( 2011 – animație, comedie)

Desupra tuturor ( 2009 – animație, comedie)

Wall-E ( 2008 – animație, comedie)

Ratatouille ( 2007 – animație, comedie)

Mașini ( 2006 – animație, comedie)

Compania Monștrilor ( 2001 – animație, comedie).

Filme și seriale pe HBO Go – 6 octombrie

Mașa (2020 – dramă, crimă).

Filme și seriale pe HBO Go – 8 octombrie

În zori ( 2020 – dramă)

Tânărul Sheldon ( 2017 – 2021 – comedie, familie; sezon nou).

Filme și seriale pe HBO Go – 9 octombrie

Lorelei ( 2020 – dramă)

Deadpool ( 2016 – acțiune)

Deadpool 2 ( 2018 – acțiune)

Lanterna Verde ( 2011 – acțiune).

Filme și seriale pe HBO Go – 10 octombrie

Surori despărțite ( 2020 – dramă, război)

Axios ( 2018 – 2021, documentar; episod nou).

Filme și seriale pe HBO Go – 11 octombrie

Poftă mare! ( 2019 – dramă).

Filme și seriale pe HBO Go – 12 octombrie