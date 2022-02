Ce factură la gaze a primit o biserică din Cluj. Suma este halucinantă: ‘Fără cuvinte’

Situația facturilor uriașe la gaze și energie electrică este din ce în ce mai apăsătoare. În timp ce autoritățile promit soluții, sumele halucinante continuă să le facă viața amară românilor. Lăcașurile de cult nu scapă nici ele de povara facturilor inexplicabile. Un preot din Cluj-Napoca a rămas fără cuvinte când a văzut cât are de plată biserica unde slujește.

Preotul Dan Cismaș slujește în Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca. De curând, biserica a primit factura la gaze pentru luna ianuarie. Suma este cu adevărat șocantă. În urmă cu an, pentru același consum de gaze, lăcașul de cult plătea de aproape trei ori mai puțin.

A venit „fãcãtura” la gaz! Nu ar mai fi multe de zis, pur și simplu sunt fãrã cuvinte. Tocmai ce am primit factura la gaz, pe luna ianuarie. Din pricina faptului cã de la începutul anului tariful ne-a fost mãrit cu 250%, avem de platã suma de 32.714 lei. Asta numai pe luna ianuarie. Baiul și mai mare e cã suntem abia în mijlocul iernii.”, spune Dan Cismaș pe pagina sa de Facebook.

Preotul afirmă că în biserica sa, căldura nu este nici pe departe pe măsura valorii facturii. Dimpotrivă, oamenii stau îmbrăcați cu haine groase.

Tot el afirmă că aceste costuri uriașe vor fi suportate din donațiile „bieților enoriași”, care se confruntă cu aceeași situație și în cazul facturilor la propriile locuințe.

Oricum, ne înscriem cu grație pe lista bisericilor, mãnãstirilor și asezãmintelor care au primit facturi la energie de zeci sau sute de mii de lei lunar. Cine plãtește aceste facturi? Tot enoriașii, bieții de ei, care au primit și acasã facturi duble la întreținere.

Încã un lucru. Gândiți-vã cã pe luna ianuarie a anului trecut am avut de platã 12.900 de lei. Acum avem 32.714 de lei. Aproape triplu. Când vi s-a triplat un venit într-un an de zile? Orice crestere a veniturilor (salariu, pensie etc) se face cu 5-10, maxim 20%. Si atunci cum e posibil ca aceastã cheltuialã sã se tripleze de la o lunã la alta?” – Dan Cismaș.