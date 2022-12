Ce făceau Cabral şi Adela Popescu după filmările la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Prezentatorul a recunoscut tot: „Ca în filmele sud-americane”

Proaspăt întorși din Republica Dominicană, Cabral și Adela Popescu au povestit cum a fost, pentru ei, experiența de a prezenta emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, un proiect ambițios ce a reprezentat o adevărată provocare pentru vedete. Cum au negociat condițiile lor de a accepta să găzduiască show-ul.

Cabral nu s-a dat în lături de la provocarea de a accepta să prezinte emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la PRO TV, proiect pe care l-a dus la bun sfârșit alături de colega lui de trust, Adela Popescu.

Cele două vedete TV au acceptat să plece în Republica Dominicană doar atunci când șefii PRO TV i-au asigurat că-și pot lua familiile cu ei în Dominicană, fără să fie nevoiți să simtă dorul de casă și de cei dragi.

Cabral a povestit pentru Revista Ego ce făcea cu Adela Popescu, după filmările de la reality-show. Alături de partenerii lor, Andreea Ibacka și Radu Vâlcan, prezentatorii de la PRO TV se strângeau în curtea caselor, pentru a petrece împreună, ca cei mai buni prieteni.

„Adela este un partener foarte tare, foarte mișto, are experiență foarte multă și de direct, și de înregistrare, și de film, și ce vrei tu, și ne-am completat foarte bine.

Oricum suntem prieteni, deja îmi plăcea de ea, dar profesional am mai colaborat acum ceva ani, am mai revenit acum după ce am mai acumulat amândoi experiență și a ieșit foarte bine.

Seara, când aveam programul mai liber, ieșeam în stradă cu scaune și cu mese, pe cuvânt, cum vezi în filmele alea sud-americane, cu copii, cu căței, cu purcei, cu toată lumea grămadă.

Mai trecea câte o mașină, mai strângeam alea, le puneam la loc. Nu aveau semințe, acolo era cu mango și cu banane”, a povestit Cabral, în exclusivitate pentru ego.ro.