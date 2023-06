Ce făcea Carmen Iohannis cu rochiile lui Stephan Pelger. Designerul era tare dezamăgit: „Ea are o problemă”

Carmen Iohannis reușește să atragă atenția prin ținutele ei. O bună parte dintre ele sunt create în colaborare cu anumiți designeri. Printre ei se numără și designerul Stephan Pelger, care i-a făcut o mulțime de rochii lui Carmen Iohannis. Potrivit acestuia, cei doi se înțeleg bine. Însă, uneori, prima doamnă reușește să-l dezamăgească.

De-a lungul timpului, Stephan Pelger a colaborat de foarte multe ori cu Carmen Iohannis și i-a realizat rochiile de vis. Însă, prima doamnă obișnuiește să facă un gest care-l scoate din sărite pe renumitul designer. Există cazuri când munca designerului este stricată de Cramen Iohannis.

Potrivit acestuia, Carmen Iohannis are obiceiul de a-și scurta rochiile singură. Stephan Pelger susține că nu i-a mărturist acest lucru primei doamne și că a suferit în tăcere.

Totodată, acesta a vorbit și despre cum au început să colaboreze. Colaborarea dintre cei doi a început pe data de 28 aprilie 2015, când Stephan Pelger făcea marele anunț.

Renumitul designer mărturisește că a fost cucerit de calitățile primei doamne. Mai mult, la acel moment, acesta a făcut o poză în atelierul său pentru imortaliza momentul.

„Astăzi a fost o zi cu totul specială! Am făcut sfeștania atelierului, am avut multe întâlniri, iar ultima s-a încheiat chiar cu Prima Doamnă a României, o adevărată prezență elegantă și, din câte mi-am dat seama, și un suflet frumos! Sunt foarte onorat de această nouă colaborare.

Together with the Beautiful First Lady of Romania preparing new designs . This is a great honor for me and my Brand ! Stay tuned !!! (Împreună cu frumoasa Prima Doamnă a României, pregătind modele noi. Este o adevărată onoare pentru mine și pentru brandul meu! Stați pe aproape! (n.r.trad. eng.)”, spunea, la vremea aceea, Stephan Pelger pe Facebook.