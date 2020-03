Ce face un bătrânel în fața rafturilor goale din magazin. Imaginea care i-a făcut pe mulți să plângă

Pandemia de COVID-19 a copleșit mulți oameni, așa că, de frică, majoritatea au dat iama în magazine și s-au aprovizionat, pentru a sta în siguranță acasă. S-a cumpărat mult, astfel că, până la refacerea stocurilor, unii au răbdat. Este și cazul unui bătrânel, a cărui imagine a devenit apreciată pe Internet, trezind multe sentimente.

Teama de a nu se infecta cu virusul COVID-19 a dus oamenii în magazine. Precauți, dar speriați, și-au făcut provizii, însă cumpărăturile lor în cantități mari dăunează și, dacă situația nu este ținută sub control de cei responsabili, se poate ajunge rapid la o criză alimentară.

Nu am atins acest nivel încă, dar, pentru a nu-l atinge, avem imagini de genul celei de mai jos. Pe scurt, în timp ce unii cumpără fără măsură, alții rămân uitându-se în gol. Este și cazul unui bătrânel, care privea lista de cumpărături lângă rafturile goale ale unui magazin. Imaginea a fost capturată de Lauren Taylor, 34 de ani, în magazinul Sainsbury din Surrey. Peste 200.000 de oameni au apreciat imaginea, dar mai ales mesajul ei.

Please stop panic buying! There is enough food for everyone! PLEASE STOP! Photo credit: Lauren Taylor#coronavirus #panicbuying #panicshopping pic.twitter.com/80zTtkzevx

— LIGHT’ARTEDLY (@ArtedlyLight) March 18, 2020