Ce face Teo Trandafir de când Kanal D i-a oprit emisiunea. Vedeta le-a spus totul fanilor săi

În urmă cu 10 ani, Teo Trandafir revenea pe micul ecran, într-o nou prăducție, difuzată de Kanal D. Din 2013 și până în toamna acestuia an, una din cele mai iubite vedete TV le intra în casă românilor. Dar, spre regretul acestora, emisiunea a fost suspendată și scoasă din grilă. Mulți s-au întrebat ce face Teo Trandafir de când Kanal D i-a oprit emisiunea, iar vedeta le-a spus totul fanilor săi.

După despărțirea de PRO TV, celembra moderatoare TV lua o pauză, parte și din motive personale de sănătate.

Dar în 2013, spre surprinderea multora, Teo Trandafir bătea palma cu cei de la Kanal D, unde până de curând a realizat show-ul ”Teo Show”, multat la un moment dat sâmbăta dimineața.

În toți acești ani românii s-au bucurat de prezența vedetei în casele lor, și au trăit alături de Teo toate momentele inedite din cadrul emisiunii.

Dar, deși lucrurile păreau a merge bine, a venit decizia șefilor Kanal D de a suspenda show-ul realizat de Teo Trandafir, iar conform noii grile de toamnă, emisiunea a fost scoasă definitiv.

Fanii par a fi nemulțumiți de această decizie, iar parte dintre ei s-au întrebat ce face Teo Trandafir de când Kanal D i-a oprit emisiunea.

Deși pauza actuală este una forțată de împrejurări, este extrem de activă, mai ales pe rețelele de socializare, unde postează aproape zilnic momente din viața ei. De altfel, imediat după aflarea decizie, vedeta scria pe contul personal de Instagram:

”Am luat o pauză. Viitorul ne va arăta ce are rezervat pentru noi! Mulțumesc mult!”, a transmis vedeta urmăritorilor săi.

Decizia luată de Kanal D în legătură cu emisiunea lui Teo Trandafir. E o mare lovitură pentru prezentatoare

Acum cu mai mult timp liber la dispoziție, fanii au putut-o vedea pe Teo Trandafir plimbându-se prin Grădina Botanică, sau făcând lucruri firești și relaxante.

Majoritatea șitu că, pe lângă colaborarea cu Kanal D, cea mai iubită vedetă TV poate fi auzită la radio, făcând parte din echipa celor de la Radio Impuls, vedeta recunoscând că, de fapt, formația ei este de om de radio, iar faptul că a ajuns pe micul ecran s-a datorat unor alte situații de forță majoră:

”Eu am doar o formație de om de radio. La televizor am ajuns complet întâmplător, pentru că am fost nevoită. Matinalul nostru de atunci mergea foarte prost și m-au chemat într-o vineri ca să îmi spună că de luni eu preiau matinalul, eu neștiind să-l fac.

Luni dimineață a fost înfiorător, pentru că nu înțelegeam ritmul, nu pricepeam mai nimic, eram și pe jumătate adormită, dar am învățat atunci un lucru care nu m-a mai părăsit, și anume să râd.(…)

Râdeam patru ore în fiecare zi, ieșeam extenuați de acolo nu neapărat pentru efortul pe care îl depuneam, ci pentru faptul că râdeam nonstop”, mărturisea vedeta cu ceva timp în urmă.