Simona Halep încearcă din răsputeri să revină cât mai repede pe teren. După ce sportiva a suferit o accidentare în timpul partidei cu Angelique Kerber, românca a fost nevoită să stea departe de competiții pentru o perioada, dar nu se lasă! Aceasta luptă din greu și face tot ce este posibil pentru a reveni cât mai repede în joc.

Simona Halep a fost nevoită să stea departe de Roland Garros pentru prima oară din 2009, așa că suferința sa i-a întristat pe fanii ce își doreau să o vadă pe teren. Pentru a se asigura că va obține o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sportiva deja a început recuperarea. Aceasta nu stă o clipă locului și își dorește să ajungă cât se poate de sus.

Simona Halep visează la o medalie pe care o poate primi la Tokyo, așa că le-a dezvăluit fanilor că a început recuperarea după accidentarea ce a făcut-o să sufere enorm. Românca s-a filmat în timpul unui antrenament, așa că aceasta a pus accentul pe partea de jos a corpului pentru a se asigura că se face bine cât se poate de repede și poate din nou să cucerească terenul.

Bineînțeles, videoclip-ul postat pe o cunoscută rețea de socializare a atras imediat atenția fanilor ce o susțin pe sportivă și la bine, dar și la greu. Nu doar Simona Halep suferă pentru că nu a putut participa la anumite competiții, ci și admiratorii săi ce abia așteaptă să o vadă pe teren.

Jucătoarea de tenis a trecut prin momente de cumpănă după ce s-a accidentat la Roma și a fost nevoită să se întoarcă acasă pentru a avea grijă de sănătatea ei. Chiar dacă în trecut aceasta spunea că mai trebuie să stea o perioadă înainte de a începe antrenamentele, se pare că Simona Halep se simte mult mai bine după ruptura suferită.

„De obicei nu sunt în această perioadă acasă, dar din păcate anul acesta m-am accidentat. Este diferit față de anul trecut pentru că anul trecut nu se jucau turnee. Atunci a fost mai ușor de gestionat, dar acum sufăr puțin, toată lumea e la turnee, iar eu sunt acasă. Nu pot nici să mă antrenez pentru că accidentarea este încă la început. Va trebui să mai stau o perioadă fără tenis, fără alergare pentru că mușchiul încă nu s-a sudat. E greu, pentru că nu sunt obișnuită să stau în mijlocul sezonului acasă și să nu fac nimic.

Momentele de la Roma au fost într-adevăr grele pentru că din nimic mi s-a întâmplat această ruptură. Nu am anticipat-o absolut deloc. Mi s-a părut imposibilă că stând la retur se poate întâmpla o ruptură musculară. Chiar am avut două. Prima este mult mai profundă, a doua este la suprafață, dar amândouă sunt destul de periculoase. Am acceptat această accidentare și sunt destul de pozitivă pentru că știu că dacă ești pozitiv și ai încredere te poți vindeca mai repede și am început deja procesul vindecării.”, a spus Simona Halep.