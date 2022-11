Ce face Maria Constantin pentru a-şi păstra silueta. A dezvăluit secretul ei: „Vreau să fiu super fit” EXCLUSIV VIDEO

Solista Maria Constantin a recurs la o schimbare de look pentru prezentarea de modă a designerului Antonia Nae, din cadrul evenimentului Soirees de la Mode 29 by Alin Gălățescu. Pentru o seară, artista de muzică populară a fost brunetă și a avut un machiaj pe măsură. Maria Constantin, ne-a declarat, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că s-a apucat de sport, pentru a avea un trup de fotomodel.

Maria Constantin a fost model pentru o tânără creatoare de modă și s-a conformat cerințelor acesteia. Schimbarea de look a fost pe placul viitorului ei soț, însă artista se simte mult mai bine blondă, aceasta fiind și nuanța natural:

Cântăreața a făcut o schimbare de ultim moment în agenda sa, alegând să își rezerve Ziua Națională pentru odihnă, deși planul inițial era să fie pe scenă.

“De 1 Decembrie anul acesta voi sta acasă și sper că mă voi liniști. Trebuia să plec la Londra să cânt, numai că la acel eveniment nu puteam să ajung, pentru că pe 30 am foarte multe filmări și era imposibil. Ok, renunțăm, pentru că oricum este departe, este obositor. Nu are sens să ne dăm peste cap, haideți să mai stăm liniștiți și de sărbătorile acestea de iarnă. E ok, stăm acasă”, ne-a explicat ea decizia luată.