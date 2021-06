Ce face Ion Țiriac pentru Sorana Cîrstea, iubita fiului său. S-a aflat abia acum 

Sorana Cârstea e pe val. Jucătoarea noastră de tenis a reușit performanțe incredibile la turneul de la Roland Garros 2021. Sportiva s-a calificat în optimile de la French Open după ce a învins-o pe Darian Kasatkina în două seturi, cu scorul de 6-3, 6-2. Cum o ajută Ion Țiriac pe „nora” lui.

Iubita lui Ion Ion Țiriac va juca următorul meci cu Tamara Zidansek, ocupanta locului 85 WTA. Dacă va avansa spre sferturile de finală, Sorana Cârstea va urca pe locul 35 în clasamentul celor mai bune tenismene din lume. Comentatorii sportivi sunt de părere că românca joacă unul dintre cele mai bune sezoane ale vieții sale, iar acest lucru se întâmplă de când s-a apropiat de familia lui Ion Țiriac.

Se pare că evoluția ei profesională a crescut într-o manieră fulminantă de când primește sfaturi de la tatăl iubitului ei, un nume greu în istoria tenisului românesc.

Dacă Sorana Cîrstea trece de slovena Tamara Zidansek în optimi, românca va ajunge pentru a doua oară în sferturi la French Open, după ce a atins aceeași performanță în anul 2009.

Confruntarea dintre cele două jucătoare de tenis va avea loc duminică, în optimile de finală de la Roland Garros 2021, așa că iubita lui Ion Ion Țiriac se pregătește din greu pentru a putea să facă față oricărei provocări de pe terenul de tenis.

„La Roland Garros 2009 aveam altă mentalitate. În tenis trebuie să ai memorie scurtă, dacă te gândești prea mult la viitor sau trecut o să devii frustrat.

Dacă mă întrebai atunci dacă voi juca peste 12 ani, aș fi spus nu. Dar sunt sănătoasă, mă bucur de mine, probabil că joc cel mai bun tenis al meu. Dar o iau pas cu pas, zi cu zi. Mă bucur de acest proces. Mă bucur mai mult decât acum 12 ani și cred că asta e o urmare a maturizării.

Stilul meu de tenis e agresiv și nu stau mult pe teren. Cred că am doar vreo două meciuri mai lungi de trei ore. Stilul ăsta îmi ajută corpul, nu simt oboseala. Și am avut noroc că nu am ajut nicio accidentare majoră. Cred că acum sunt foarte matură, fac tot ce trebuie. Acum mă simt mai tânără, simt că am 20 de ani. Vârsta e doar un număr, nu contează.”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit celor de la GSP.