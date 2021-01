Ce face în prezent Adrian Cristea. ‘Prințul’ are apucături noi, cum a fost surprins în București

„Nu fumez, nu beau și pot să ies cu câte femei doresc”, afirma Adrian Cristea în 2009, în fața celor care îi criticau la acea vreme viața extrasportivă, în urma absenței sale de pe foaia de joc la meciul Franța-România din acel an. Fostul fotbalist a renunțat la carieră, s-a lovit de ghinion în dragoste, cu mențiunea că nu și-a pierdut speranța, apoi a dispărut din lumina reflectoarelor. A revenit, însă, timid, din postura de participant la unele ședințe foto ad-hock, dirijate de fotoreporteri.

Noul Adrian Cristea, vicii și ieșiri. ‘Prințul’ a fost surprins în acțiune în București

Adrian Cristea s-a lăsat de fotbal în urmă cu multă vreme, orientându-se spre alte domenii. Fostul fotbalist a fost surprins recent de fotoreporterii WOWbiz la o cafenea de fițe din Capitală, unde ”suda” trabucurile în stil mare.

Acum e designer

„La început a fost doar pentru bărbați, ofeream servicii doar pentru bărbați, dar din 2018 mă voi adresa și femeilor. Le voi oferi serviciile mele pentru tot ceea ce ține de costume. Încerc să mulțumesc pe toată lumea. În rest, sunt bine, sănătos, am ieșit din lumea mondenă și m-am liniștit. Nici nu am mai urmărit showbizul autohton. M-am retras și sunt liniștit. Ca și în cariera sportivă, fac totul din pasiune. Dacă faci din pasiune, din dragoste pentru ce faci, zic eu că ies lucruri foarte frumoase. Mă concentrez pe această afacere.

Cariera sportivă a fost frumoasă. Am câștigat și trofee, am mai și pierdut, ca în orice carieră. Per total, o etapă de care m-am bucurat că a existat. Printre momentele cu care mă mândresc sunt când am jucat la echipa națională, când am câștigat titlu, trofee, prieteniile cu colegile pe care le-am legat de-a lungul anilor.

Trebuie să reușești cu muncă. Dacă ai talent și depui efort, ajungi la un nivel. Eu mi-am dorit să ajung fotbalist. În periaoda de copilărie doar asta făceam, ca toți copiii, că nu existau tablete. Contează să te susțină și părinții, cum m-au susținut ai mei și le mulțumesc. Ei pot să te ridice sau să îți taie din aripi.

Am avut o carieră, zic eu, la un înalt nivel. Am jucat la Dinamo atâtia ani, am jucat și la Steaua o perioadă, la echipa națională câteva meciuri. Când am simțit că nu mai sunt la un nivel înalt, m-am lăsat. A fost o etapă frumoasă din viața mea. Nu mă mai văd în fotbal și am ales această cale. Acum, mă consider mai matur. Sunt mai cumpătat, mai așezat, mai liniștit”, a declarat Cristea într-un interviu pentru Antena Stars.