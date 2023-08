Ce face Gigi Becali zilnic pentru a se simţi fericit. Gestul care i-ar uimi pe mulţi, nici banii nu îi duc mulţumirea asta

Gigi Becali este fără îndoială unul dintre cei mai cunoscuți latinfundiari din România. Omul de afaceri a dezvăluit ce lucru face în fiecare dimineață care-i aduce bucurie. Potrivit acestuia, nici câștigarea unui milion de euro nu-i aduce atâta fericire.

Cunoscutul om de afaceri, Gigi Becali a dezvăluit care este secretul fericirii. În fiecare dimineață, latifundiarul privește oile cum pasc. Mai mult, finanțatorul vicecampioanei României a declarat că ”bucuria e mai mare când văd cum pasc oile decât un milion de euro.”

”Zilnic stau jumate de oră, mă uit la ele cum pasc. Zilnic. Asta e bucurie, nu? Eu nu vând oile, le dau cadou. Am 150 de oi aproape. Dar eu am bucurie. Pentru mine e mai mare bucurie jumate de oră să văd, bucuria nu putem noi să o controlăm. Bucuria e mai mare când văd cum pasc oile decât un milion de euro. Aș vrea să câștig milionul, dar dacă-l câștig nu am bucurie cum am bucuriei când pasc oile. Bucuria e mai mare, că noi nu știm bucuria în ce este.

Bucuria numai în Hristos este. Și bucuria în Adevăr și când văd lucrurile lui Hristos. Cel ce citește în scripturi și studiază zidirea și nu ajunge la înălțimea ziditorului e în afara firii. Păi dacă nu iubești și nu ajungi la înălțimea lui Dumnezeu când mă uit la oi mă gândesc la Hristos, mă uit la pomii mei, că am pomi roditori, am muncit să-i cresc că a fost zero grade și dacă dă brumă pe ei și am pus folie. Mă uit la pomi, mă gândesc la Hristos și-i dau slavă”, a declarat Gigi Becali pentru romaniatv.net.