Gigi Becali, furios după meciul FCSB – Nordsjaelland. „Cum să le dai gol?”. Cine sunt cei patru jucători care l-au înfuriat pe patronul echipei

Gigi Becali este furios după meciul FCSB – Nordsjaelland și a criticat dur patru jucători. Omul de afaceri a fost impresionat de adversari și a comparat formația daneză cu FC Barcelona. Este convins că echipa lui se va califica doar dacă va avea mare noroc.

FCSB a jucat 30 de minute cu un om mai mult pe teren în meciul cu Nordsjaelland, dar nu a reușit să câștige primul duel din turul trei preliminar al UEFA Conference League. Roș-albaștrii nu au avut ocazii după eliminarea lui Nagalo, iar partida s-a terminat 0-0. Gigi Becali nu a stat prea mult pe gânduri și la puțin timp după fluierul de final a intrat în direct la televiziune și și-a spus oful. Patronul FCSB a fost impresionat de fotbaliștii formației daneze, dar și de stilul lor de joc.

„Nu sunt mulțumit, am jucat 30 de minute cu om în plus și nu am dat gol. E mare diferență de calitate. Singurul nostru noroc e că nu sunt marcatori la ei. Dar pasează mingea în stilul Barcelona. Chiar să pasezi în halul ăsta?

Cordea a fost în minus în prima repriză, Gheorghe în repriza secundă. Gheorghe zici că era de pe altă planetă. Dar el nici n-a mai jucat de mult. De Cordea nu știu ce să zic”, a declarat omul de afaceri.