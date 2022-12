Ce face Cornel Palade pentru a plăti mai puţin la curent electric şi gaze. Actorul a recunoscut: „Mai rău de atât nu se poate”

Cornel Palade a recunoscut fanilor că s-a pregătit din timp pentru valul de scumpiri la energie și gaze. Actorul a subliniat că nu i-a fost totuși deloc ușor să se adapteze noilor condiții și stilului de viață din Republica Dominicană, dar a învățat multe din traiul de acolo. Acesta a mai dezvăluit că are un truc ce îl ajută să plătească mai puțin la curent electric și gaze. „Între timp m-am șmecherit. Am lumina mea”, a povestit vedeta.

Facturile la gaze și la electricitate au crescut simțitor în ultima perioadă, dar acest lucru nu îl afectează deloc pe Cornel Palade. Actorul de comedie s-a pregătit din timp pentru acest val care cu siguranță a început deja să le dea mari bătăi de cap românilor. Vedeta a mărturisit că și-a dotat casa cu tot ce este necesar pentru a-și furniza mai ieftin serviciile.

Mai mult decât atât, artistul a subliniat că nu are nicio problemă să facă economie, amintind faptul că s-a născut într-o perioadă în care încălzirea la soba de lemne era o normalitate.

Fanii se gândesc la faptul că experiența din Republica Dominicană l-a ajutat cu siguranță să își depășească condiția și să vadă altfel confortul. Cu toate astea, el nu este nevoit să renunțe la nimic pentru că în urmă cu ceva timp și-a pus panouri solare, are generator și sobă cu lemne.

„Între timp m-am șmecherit. Am lumina mea, mi-am pus panouri solare. Am generator dacă vreau, apă pot să-mi încălzesc, am sobă cu lemne. Nu am nicio problemă. Eu m-am născut în Evul Mediu timpuriu, am crescut cu lampă cu gaz, cu foc în sobă, am tremurat de frig, am fost udat de ploaie, așa că nu am nicio problemă. Mai rău de atât nu se poate”, a declarat actorul pentru ego.ro.