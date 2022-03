Ce face Carmen Brumă seara și dimineața pentru a-și menține silueta: „Primul lucru”

Carmen Brumă este una dintre cele mai frumoase vedete din România, iar silueta ei de fotomodel este una demnă de invidiat. Iubita lui Mircea Badea arată impecabil la 44 de ani. Recent, șatena a mărturisit care este secretul pentru a ajunge la numărul ideal de kilograme.

Are 44 de ani, dar are un trup de adolescentă. Prin sfaturile și programele sale de fitness, Carmen Brumă a ajutat milioane de femei să ajungă să aibă corpul de manechin la care au visat dintotdeauna.

Partenera de viață a lui Mircea Badea este asaltată, mereu, cu întrebări legate de secretul siluetei sale perfecte.

Vedeta de televiziune promovează un stil de viață sănătos și sfătuiește domnișoarele și doamnele să consume miere de manuka, un aliment renumit pentru proprietățile sale benefice asupra organismului.

De asemenea, secretul unei siluete de vis ține cont și de orele la care servim masa sau gustările. Carmen Brumă le îndeamnă pe urmașele Evei să nu mai consume mâncare cu patru ore înainte de a merge la culcare, pentru ca organismul să aibă timp să digere toată mâncarea.

Privindu-i trupul sculptat parcă de zei, nu ai spune că frumoasa Carmen Brumă a cântărit aproape 90 de kilograme, pe vremea când era doar o adolescentă de liceu.

Cea care urma să devină una dintre primele asistente TV din România a mărturisit momentul în care a realizat că suferă de depresie.

„Unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat a fost că am fost grasă. Eram pe la 90 de kilograme. Mi-a picat ca o bombă să plecăm în Moscova, eu visam la America. Am intrat într-o depresie după ce am plecat. Atunci nu am ştiam că este depresie.

M-am refugiat în mâncare. Am luat 30 şi ceva de kilograme. Eu nu mi-am dat seama. Şocul acesta a fost când am luat nişte blugi şi nu am reuşit să-i trag mai sus de genunchi” a mărturisit Carmen Brumă, acum ceva timp.