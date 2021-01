Ce face Bianca Drăgușanu în intimitate cu Gabi Bădălău. S-a dat singură de gol

S-a aflat ce face Bianca Drăgușanu în intimitate cu Gabi Bădălău. Vedeta s-a dat singură de gol. Nimeni nu ar fi crezut că poate face așa ceva.

Cum îl alintă Bianca Drăgușanu pe Gabi Bădălău în intimitate. Este incredibil cum îi spune

S-a auzit ceva face Bianca Drăgușanu cu Gabi Bădălău în intimitate. Dezvăluirile au fost făcute chiar de către Bianca Drăgușanu.

Încet, încet, Bianca Drăgușanu mai dă câte un amănunt din povestea de dragoste pe care o trăiește alături de fostul soț al Claudiei Pătrășcanu, Gabi Bădălău.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au avut invitați

Astfel, sâmătă noapte, cei doi îndrăgostiți au fost gazde pentru niște prieteni apropiați pe care i-au invitat să ia cina. Bianca Drăgușanu a făcut publice câteva filmări realizare în timpul acestei cine, dar și după ce s-au delectat cu preparateele delicioase. De asemenea, pe două dintre înregistrări, Bianca Drăgușanu a dezvăluit tuturor cum îl alintă ea pe Gabi Bădălău în intimitate.

Probabil că ea simțindu-se Regină, Bianca Drăgușanu îl alintă pe Gabi Bădălău Rege. După cum se poate observa în poza din stânga colajului, ea a notat următorul mesaj: “King, Queen (n.red.: Rege, Regină)”, în timp ce pe imaginea din dreapta colajului: “Content is King & Context is Queen (n.red.: Conținutul este Rege și contextul este Regina)”.

Cu ce și-a servit Bianca Drăgușanu invitații

Printre preparatele pe care le-au servit Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău invitaților lor s-au numărat și fructe de mare. La un moment dat, gazda Bianc drăgușanu a pus un ceas de lux în farfuria pe care erau două scoici.

Pe unul dintre video-urile publicate în timp ce fumează narghilea, frumoasa este prinsă de mâna stângă cu tandrețe de Gabi Bădălău și a ales noua piesă a Iulianei Beregoi, “În brațele tale văd norii de aproape/Ești ploaie de stele când în suflet e noapte/Vreau să aud cum sună liniștea”.

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu nu se mai ascund

De asemenea, pe o altă înregistrare, Bianca Drăgușanu a selectat câteva versuri din melodia celebrei Beyonce, “Already” – “Long live the king, you a king, you know it / King already, already, you know it”.

La începutul lui 2021, Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu și-au asumat relația, după ce au fost fotografiați în ipostaze intime într-o stațiune de la munte. De asemenea, ei au petrecut o vacanță de fițe în Dubai, după care au poposit câteva zile bune în Insulele Maldive, unde într-una dintre serile călduroase, fosta soție a lui Alex Bodi a fost filmată în timp ce înota fără sutien în piscină în piscină.