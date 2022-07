Ce face Bianca Drăgușanu cu numerele de telefon ale foștilor iubiți: „Eu iert, dar nu uit nimic” EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu este genul de persoană care „taie în carne vie”, atunci când cineva îi greșește, mai ales dacă o face intenționat. Din acest motiv, vedeta a renunțat la multe prietenii, mai ales dacă a constatat că principiile unei persoane nu se potrivesc cu concepțiile sale. La rându-i, fosta asistentă tv nu obișnuiește să ceară iertare nimănui.

Bianca Drăgușanu este cât se poate de selectivă în ceea ce privește numele persoanelor aflate pe lista sa de amici. Vedeta are prietene „de-o viață”, dar și foste prietene devenite doar cunoștințe, la care a renunțat întrucât acestea i-au greșit sau după ce a ajuns la concluzia că nu au subiecte comune de discuție.

„Dacă nu am un subiect comun cu cineva, eu nu mențin o relație, despre ce să vorbesc eu cu acea persoană. Sau dacă nu are copii, nu are afacere. Dacă nu avem aceleași idealuri în viață și aceleași activități, sau dacă cineva stă într-o parte a Bucureștiului, eu în cealaltă… Nu avem aceleași priorități, suntem diferite. Dacă nu avem chestii comune împreună, ce, sunt obligată să țin o relație de prietenie cu cineva care nu e pe aceeași undă cu mine? Valabil și când eu și acea persoană avem vieți diferite, ea e pe distracție, își trăiește tinerețea, frumusețea, eu îmi caut familie, dar avem alte idealuri, țeluri diferite”, a explicat Bianca.