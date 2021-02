Bianca Drăgușanu, amenințată crunt de Alex Bodi. Ce imagini șocante va publica cu ea, pentru a o umili

Bianca Drăgușanu a spus la Teo Show ce se întâmplă acum în viața ei, după ce a publicat imagini cu ea plină de vânătăi. Acesta a mărtursit că se teme de fostul ei soț și că el a contactat-o în ultimele zile.

Dezvăluirile blondinei sunt de-a dreptul șocante. Aceasta spune că s-a săturat să fie terorizată de o persoană cu care nu mai are nicio legătură.

„ Poza in care eu am un ochi vanat nu e din momentul in care am facut blefaroplastie, nu ai cum sa te operezi de patru ori pe an, eu am acte. Operatia a fost anul trecut in luna februarie, vindecarea a durat in jur de doua luni de zile. Celelalte poze sunt facute in descurs de doi ani de zile, cu date si inregistrari care arata provenienta. Am facut aceste poze ca sa nu se se confunde lucrurile, circumstanta in care eu am fost operata si circumstanta in care eu am fost snopită în bătaie timp de doi ani jumate. Voi stiti de cand am venit aici, in emisiune, ca veneam foarte machiata si va spuneam „nu mă filmați din unghiul asta, sa nu se vadă semnele”. Exista conversatii cu amenintari si in care eu sunt santajata. Nu le pot face publice pentru ca este ilegal, dar vor fi prezentate in instanta, pentru ca m-am saturat sa fiu terorizata de un om cu care nu mai am nicio legatura”, a mai spus frumoasa blondină.