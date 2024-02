Ce face Aida Parascan, la 9 luni de la accidentul grav din Buzău? „Îngerul păzitor mi-a zis” VIDEO EXCLUSIV

Fosta câştigătoare de la MasterChef în 2013, Aida Parascan, a trecut prin momente cumplite în urmă cu un an. A fost implicată într-un grav accident de circulație în județul Buzău. Din fericire, ea a scăpat cu răni ușoare, deși mașina în care se afla s-a răsturnat de trei ori. În cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu, Aida Parascan a dezvăluit ce a ajuns să facă la 9 ani de la accidentul rutier.

Aida Parascan a fost la un pas de moarte în luna mai 2023! Fosta câștigătoare MasterChef se afla în mașina unei prietene când a avut loc tragicul accident. Aida era pe scaunul din dreapta, în momentul în care conducătoarea auto ar fi tras dreapta pentru a face loc unui alt vehicul să o depăşească.

Vehiculul a părăsit carosabilul, a intrat în coliziune cu un parapet de pe marginea drumului şi s-a rostogolit pe câmp de câteva ori. Incidentul a avut loc chiar aproape de intrarea în municipiul Buzău dinspre Ploieşti. Aida Parascan și amica ei au scăpat cu doar câteva răni ușoare.

„După accident, am avut o traumă, dar cred că s-a vindecat. Mă mai sperii când conduce altcineva, pentru că atunci când s-a întâmplat nu eram o la volan. Şi atunci am o teamă pentru că nu e ceva ce pot controla eu, e greu să ai încredere în altcineva. E greu să mă mai urc în maşină cu altcineva la volan, am o teamă, dau indicaţii. Am scăpat, din fericire.

Ne-am rostogolit de câteva ori, şoferiţa a pierdut controlul maşinii, a luat o groapă şi a tras tare de volan, era şi începătoare, s-a speriat de maşină care venea din faţă şi ne-am rostogolit pe câmp. Nici maşina nu era ce trebuie, avem nevoie de maşini bune, să ne ajute în astfel de momente. Aveam centura, din fericire! Îngerul păzitor mi-a zis să fac asta, i-am spus şi şoferiţei. Mi-am ascultat intuiţia, e foarte important să ai o conexiune cu tine, să te asculţi”, a declarat fosta câștigătoare de la MasterChef, în exclusivitate, pentru Playtech Știri.