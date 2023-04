Choupette este pisica birmaneză care a aparținut regretatului creator de modă Karl Lagerfeld. S-a născut în 2011 și a devenit tovarășa și muza constantă a lui Lagerfeld. Mulți s-au întrebat ce face acum Choupette, mai ales că ea este moștenitoarea unui imperiu.

Ce face acum Choupette, pisica moștenitoare a lui Karl Lagerfeld. Cine are grijă de felina milionară

Choupette a dobândit o faimă mondială datorită stilului său de viață luxos și a personalității sale unice. Lagerfeld a spus odată că este cea mai faimoasă pisică.

Choupette are propriile conturi de socializare, inclusiv Instagram și Twitter, care sunt administrate de îngrijitorii ei. Contul ei de Instagram are peste 300.000 de urmăritori, iar contul ei de Twitter are peste 50.000 de urmăritori.

Pe lângă prezența sa în rețelele de socializare, Choupette a apărut și în campanii de modă și a apărut pe coperțile unor reviste precum Vogue și Harper’s Bazaar.

Stilul de viață al lui Choupette a fost la fel de plin de farmec ca și cel al stăpânului său. Lagerfeld ar fi cheltuit peste 20.000 de dolari pe lună pentru îngrijirea ei, care includea avioane private, mese gourmet și o menajeră personală.

După moartea lui Lagerfeld, în 2019, Choupette a rămas cu o avere semnificativă, estimată la aproximativ 200 de milioane de dolari. Ea continuă să ducă o viață luxoasă, cu o echipă de îngrijitori și o gamă largă de jucării și accesorii.

Choupette a fost tovarășa constantă și muza regretatului creator de modă Karl Lagerfeld și continuă să ducă o viață somptuoasă și după moartea acestuia.

Cum a apărut Choupette în viața lui Karl Lagerfield

După ce designerul Chanel, Karl Lagerfeld, a murit în februarie 2019 la vârsta de 85 de ani, a început să circule un zvon: El și-a lăsat averea și o mare parte din bunurile sale materiale pisicii sale Birman, Choupette.

Moștenirea nu a fost încă soluționată, iar echipa lui Lagerfeld rămâne tăcută în legătură cu acest subiect. Dar preocuparea publicului pentru pisicuță a fost autentică.

„Oamenii veneau la magazin și spuneau cât de triști erau, iar jumătate dintre ei vorbeau despre Choupette”, și-a amintit Caroline Lebar, șefa comunicării pentru brandul Karl Lagerfeld din Paris. „Spuneau: „Dacă este singură, o iau acasă”. „

De atunci, fanii au continuat să se intereseze: Ce face acum Choupette? Unde este Choupette?

Potrivit lui Caroline, Choupette „locuiește cu bona ei” – fosta menajeră a lui Lagerfeld, Françoise Caçote – „aici, la Paris. Este în formă bună și este înconjurată de dragoste”.

De asemenea, este foarte ocupată, a declarat agentul ei, Lucas Bérullier, de la My Pet Agency din Paris.

„Ea vine la agenție ocazional și facem fotografii aici pentru contul ei de Instagram”, pe care d Bérullier și Caçote l-au început cu ocazia zilei de naștere a lui Choupette acum câțiva ani.

Choupette s-a născut pe 15 august 2011 – zodia Leu. Lagerfeld a declarat că ochii ei sunt ca niște safire stelare. Ea a aparținut inițial modelului francez și prietenului lui Lagerfeld, Baptiste Giabiconi – acesta a primit pisicuța de 10 săptămâni drept cadou de ziua lui de naștere de la niște prieteni care știau că îi plac birmanezele. El a numit-o Choupette, „o poreclă comună în franceză pentru fetele drăguțe”.

În acel Crăciun, Giabiconi a mers la Marsilia pentru a-și vedea mama și l-a rugat pe Lagerfeld să stea cu pisica. La început, Lagerfeld a fost ezitant din cauza părului.

Dar apoi a consimțit, pentru că „pisicile se curăță singure”.

Când Giabiconi s-a întors, a adus-o pe Choupette acasă – iar Lagerfeld a intrat într-o depresie profundă. „Era furios. Nu a vrut să vorbească cu mine”, a spus Giabiconi. „După o săptămână de reflecție, mi-a devenit clar că Choupette i-a adus lui Karl o mare bucurie”.

Giabiconi s-a dus la apartamentul lui Lagerfeld de pe quai Voltaire și a bătut la ușă. Când Karl a deschis, Giabiconi i-a dat pisoiul.

„Nimeni nu putea să-mi facă un cadou mai frumos”, își amintește el că a spus Lagerfeld. „Ea a adus soare în viața mea”.

Karl a vrut să îi schimbe numele. „El credea că Choupette era urâtă”, a spus Giabiconi. „I-am spus: „Este o greșeală. Choupette funcționează în orice limbă”,

Numai în 2015, Choupette a obținut peste 3 milioane de dolari.Colecțiile Chanel au inclus brusc o nouă nuanță numită „Choupette blue”, iar marca Karl Lagerfeld a scos o gamă de genți de mână cu fața pisicii Choupette.

Cu ce se ocupă acum Choupette, pisica milionară

Vacanțe în Ibiza, modeling pentru comercializarea produselor Lagerfeld și filmări în căzile de baie ale hotelurilor de lux sunt viața lui Choupette acum.

Prietena blănoasă cu ochi albaștri și-a sărbătorit anul trecut cea de-a 11-a aniversare într-un avion privat, așa că, bineînțeles, a trebuit să pozeze cu șampanie și cadouri.

Potrivit New York Times, Choupette obișnuia să ducă o viață și mai bună pe vremea când tatăl ei era prin preajmă. Personalul ei includea doi îngrijitori, un bodyguard, un bucătar și un doctor. De asemenea, ea călătorea într-o geantă Louis Vuitton personalizată, iar vasele de argint o însoțeau în propria geantă Goyard.

Acum, poate că nu mai are același anturaj, dar cu siguranță se menține ocupată. Treaba ei este pur și simplu să se pisicească – dar în fața camerei.

Este plătită cu bani grei pentru a fi ea însăși. 130.000 de oameni îi urmăresc fiecare mișcare.

În luna august, Choupette va împlini 12 ani și putem spune că a trăit doar într-o viață cât au trăit alte pisici în toate cele 9.

În calitate de însoțitoare a lui Karl, Choupette a călătorit cu avioane private, s-a cazat la cele mai luxoase hoteluri din lume, se zvonește că are un bucătar particular și că este pacientă la cel mai faimos veterinar din Paris.

Aruncată în lumina reflectoarelor, Choupette a fost alături de Karl pe coperta revistei Madame Figaro, a împărțit coperta revistei Vogue Brazilia cu supermodelul Gisele Bundchen și este fotografiată alături de Karl pe coperta autobiografiei sale.

Obsesia lui Karl pentru Choupette a dus la crearea unei linii de machiaj inspirate de aceasta în 2016 și a unei colecții de Crăciun 2018 cu Karl & mascota sa pe genți, poșete și articole din piele, care a fost rapid preluată de modele și influenceri din întreaga lume.

Karl și-a lansat, de asemenea, primul cont de instagram @Choupettesdiary administrat de Ashley Tschudin, angajat pentru a transforma pisica într-o celebritate. A reușit, pentru că acum contul are peste 220.000 de urmăritori.

Contul nou lansat în 2019 , @choupetteofficial, se bucură acum de peste 130.000 de urmăritori. Mai mult, Choupette are acum o colegă pe nume Siana, ca să îi țină companie.