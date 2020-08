Ce face acum băiatul lui Ilie Dumitrescu. Dezvăluiri neașteptate ale tânărului

Fiul lui Ilie Dumitrescu are calități fizice greu de ignorat: are 1.90, dar și un look de star de cinema. Deși preferă discreția atunci când vine vorba despre viața personală, acesta dă din casă și spune cum ar trebui să arate relația ideală.

Ce dezvăluiri face fiul lui Ilie Dumitrescu

Fiul lui Ilie Dumitrescu, numit Toto, are 22 de ani și este foarte centrat pe carieră.

”Momentan, nu am prea mult timp liber, deoarece sunt foarte prins cu „Te cunosc de undeva! (n.red. interviul a fost acordat cu o săptămână înainte să afle că suferă de COVID-19). Încerc să mă mai uit la câte un film seara, după antrenamente, nimic mai mult. Când sunt mai liber, fac sport, citesc şi petrec timp cu familia”, a spus acesta, potrivit Viva.ro.

Toto mărturisește că în ce privește viața personală, acesta nu are o iubită, menționând că este dificil să găsești persoana potrivită.

”Acum sunt focusat pe carieră. Este greu să găseşti persoana potrivită… Mulți oameni intră în relații doar pentru că le este teamă de singurătate, iar eu nu sunt genul care să facă asta”, a precizat fiul lui Ilie Dumitrescu.

”Trebuie să existe chimie”

Tot el spune că în a găsi persoana potrivită, nu crede că există reguli și că chimia trebuie să își spună cuvântul.

”Nu cred că există reguli. Trebuie să existe chimie, dar și timingul potrivit”. Mai mult, i se pare greu să creadă într-o căsnicie ”până la adânci bătrâneți”.

”Depinde de caz. Dar mi se pare din ce în ce mai greu într-o societate atât de dinamică şi, aparent, atât de plină de opțiuni”, a fost replica tânărului.

Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, nu i-a călcat pe urme tatălui său, astfel că nu a optat pentru o carieră în sport. Toto a absolvit facultatea de Teatru și Film la o prestigioasă facultate din Anglia și a avut nenumărate roluri în piese de teatru, dar și într-un serial marca HBO România, Hackerville. De altfel, fiul lui Ilie Dumitrescu calcă pe urmele mamei sale, un cunoscut manechin al anilor 90, cochetând cu moda. Acesta a defilat până acum pentru creatori de modă consacrați, pe marile podiumuri ale lumii.